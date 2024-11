Toda la razón @CarlosFGalan @Bogota en defender proyección de Av Boyacá con todas las inversiones ambientales en Reserva van der Hammen. Infraestructura con efecto positivo para biodiversidad y la gente. No se justifican más retrasos! @CaracolRadio

“Lo he dicho en varios escenarios: el Gobierno nacional quiere impedir por cualquier medio la ampliación de la avenida Boyacá. Este proyecto hace parte del desarrollo organizado con las compensaciones ambientales necesarias que requiere la ciudad”, reclamó Galán.

Petro no apoya ampliación de la avenida Boyacá y le echó en cara al alcalde Galán que Bogotá se está quedando sin agua

Contexto: Petro no apoya ampliación de la avenida Boyacá y le echó en cara al alcalde Galán que Bogotá se está quedando sin agua

Briceño tiene la teoría de que más allá del tema ambiental, lo que pretende el Gobierno nacional es una agenda política en la capital para frenar las obras en Bogotá para que no avance y poder gobernarla de nuevo.

“Petro es enemigo de Bogotá: hundió la ampliación de la autopista Norte. Paralizó la extensión de la avenida Boyacá. No cumplió con los recursos para el transporte público. Tiene paralizada la PTAR Canoas. Ataca el Metro de Bogotá. Paralizó el San Juan de Dios. ¡Politiquero!”, reclamó el cabildante de la capital.

Otro de los que reclamó por frenar la obra fue el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa. “Cada vez que estén en un trancón al norte de Bogotá, no olviden que Gustavo Petro y Claudia López bloquearon la ALO y la avenida Boyacá. La reserva forestal Thomas van der Hammen es muy especial en el mundo, pues es la única reserva forestal que no tiene árboles, sino en el 1,3 % de su área, que es toda privada, pues solo tiene invernaderos, cultivos y barrios, y son predios privados a los que no se puede ir”, aseguró Peñalosa.