La carrera más costosa de su vida: mujer pagó por error $700.000 por un servicio de transporte y el taxista no le responde

Este personaje me tumbo $700 mil pesos y no me los quiere devolver. Me contacte con App @indriver y no encontré apoyo @Policianacional @FiscaliaCol - Placa Taxi KPO766 en Barranquilla.Lo llame y se REHUSÓ a devolverme el dinero y procedió a bloquearme. Su número es :301 6140422 pic.twitter.com/bn56Y6RYAO