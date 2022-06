Apareció taxista que atacó bus del MIO con un machete en Cali, ¿a qué cargos se podría enfrentar?

El hombre que fue protagonista de una nueva agresión contra un bus del transporte especial de Cali, se pronunció el pasado fin de semana, luego de que se revelara un video del momento del ataque y la administración municipal anunciara sanciones drásticas contra este tipo de comportamientos.

El hecho sucedió el pasado viernes, 3 de junio, en horas de tarde, en la calle 48 con carrera 99, entre el sector del barrio El Caney y Bochalema. Cuando el hombre, que viajaba en taxi en compañía de un pasajero, se bajó del vehículo con un machete en la mano a amenazar al conductor, este último atiende el llamado desesperado de los pasajeros de permanecer sentado y, ante ello, el taxista procede a vandalizar el bus, dañándole las plumillas.

La penosa situación quedó registrada en un video que circuló rápidamente en las redes sociales.

Luego de ser sometido a múltiples señalamientos, el taxista, quien se identificó en la cuenta de Facebook Veeduría Gremial Taxis, como Álvaro Cañas, explicó la situación.

“En el semáforo de la 85, me bajo y le digo al señor que viera lo que me le había hecho al carro, me lo había golpeado. Él no se baja del vehículo ni nada, sino que sigue estrechando el carril, además me dice con malas palabras que haga lo que yo quiera. Entonces saqué el machete, algo que estuvo muy mal, le dañé la plumilla del carro al señor”, aseguró.

Asimismo lamentó lo ocurrido. “Pido disculpas de corazón a todo Cali por lo sucedido, no crean que todos los taxistas somos malos, un error lo comete cualquiera”, expresó en la grabación de Facebook, donde también afirmó que habló con sus jefes de la empresa de taxis y con los del bus especial para buscar un acuerdo.

Por su parte, Freddy Delgado, Gerente de la empresa de transporte FD, dijo en Telepacífico Noticias que no está de acuerdo con el taxista. “Es de aclarar que el bus, por ser un vehículo tan grande, no tiene como sentir que haya tocado el vehículo. No estamos de acuerdo con la versión y con los hechos de la lesión que nos cometió el señor taxista”, dijo.

Por el momento, se conoce que esta situación se encuentra en manos de los abogados y esperan llegar a un acuerdo prontamente.

De otro lado, el día de la agresión, el secretario de Seguridad y Justicia encargado de Cali, Jimmy Dranguet, no dudó en pronunciarse, asegurando que no iban a permitir este tipo de acciones.

“Queremos decirle que no vamos a tolerar ese comportamiento, no vamos a permitir que los ciudadanos quieran resolver los problemas de convivencia con actos de violencia. También hemos hablado con el gremio de taxistas que rechaza este acto”, dijo Dranguet.

También le hizo un llamado a la ciudadanía caleña de ayudar a identificar a esta persona para que respondiera por los daños generados. “Que se haga cargo también de la zozobra y del miedo infringido a estos ciudadanos. No vamos a tolerar esos comportamientos en la vía que afectan la seguridad y que generan intranquilidad en nuestra ciudad”, precisó Jimmy, quien además dijo que estos comportamientos contrarios a la ley iban a ser sancionados drásticamente.

#DENUNCIA | Desde @SeguridadCali interpondremos la denuncia correspondiente y procederemos con toda la contundencia ante estos actos vandálicos que rechazamos.



No podemos tolerar este tipo de actos que afectan la convivencia en nuestra ciudad.@Dranguet @manchaamarilla pic.twitter.com/g8bahe6GOB — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) June 3, 2022

“No podemos permitir que los problemas de convivencia se sigan resolviendo con actos violentos. Hay mecanismos y alternativas para resolver los conflictos de manera pacífica. Todo el peso de la ley para este ciudadano”, aseguró Jimmy.

Sin embargo, con la aparición del taxista, hasta el momento no existe algún pronunciamiento por parte de esta dependencia de la Alcaldía de Cali.

Adicionalmente, el gremio de taxistas de la ‘Mancha Amarrilla’ también se pronunció y rechazó este acto de violencia, ofreciendo disculpas por el mal comportamiento del presunto agresor.

“Ofrecemos reiteradas disculpas porque ese no es el comportamiento de un conductor de la ‘Mancha Amarrilla’. Ya estamos en la ubicación del propietario para que salga el conductor, ponga la cara y responda por sus actos”, dijo Jhony Rangel, representante de este gremio.