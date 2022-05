Cali: hombre que atacó con una piedra bus del MIO se entregó a las autoridades

El hombre que fue protagonista de una nueva agresión contra un bus articulado del Sistema Masivo de Transporte, MIO, de Cali, se entregó este jueves en la mañana a las autoridades, luego de que se revelara un video del momento del ataque y la administración municipal ofrecería un monto de hasta 8 millones de pesos de recompensa por su paradero.

El hecho sucedió el miércoles en la mañana en inmediaciones de Comfandi del Prado, nororiente de la ciudad, cuando el hombre, que viajaba en una motocicleta en compañía de una mujer, invadió el carril del articulado, y ante el reclamo del conductor del masivo, decidió lanzarle una piedra que impactó contra uno de los vidrios del automotor.

Frente a este hecho, el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, dijo: “Queremos reportar un caso de vandalismo que reprochamos y por el cual vamos a ir con toda la fortaleza, con todas las instituciones, tanto de la Fiscalía que ya prevención conoce el caso, como investigación de Sijín y CTI; igualmente con nuestra Policía Nacional y todos los operadores del transporte masivo”.

Y asimismo agregó: “El bus fue alcanzado por una persona que iba en moto y que estaba invadiendo el carril, además, había hecho un cruce indebido; este sujeto alcanzó al articulado, increpa al conductor y con un elemento contundente, al parecer, una piedra, la lanzó contra el frontal, hiriendo al operador Jhon Jairo Chávez, quien fue llevado a una unidad médica, porque las esquirlas de los vidrios lo golpearon en la cara y lo cortaron, lo que puede dar un tema de desfiguración facial”.

Un día después de este hecho, el agresor se presentó ante las instalaciones de Metrocali, entidad reguladora del MIO, e indicó que estaba arrepentido por lo sucedido. “Yo recién me doy cuenta por los videos que pasaron y que están ofreciendo 8 millones de pesos de recompensa por mí. Yo le pido disculpas ante todo a él y al operador. Fue un momento de rabia y que me disculpe”, le dijo el hombre al Noticiero 90 Minutos.

A ese mismo medio local, le aseguró que teme por su seguridad. “Yo me asusté, yo vengo a presentarme porque yo no soy ningún delincuente como estaban diciendo por las redes sociales; yo soy un trabajador de construcción, pero me dio rabia y por eso pido disculpas”.

No es la primera agresión a un conductor del MIO

Otra agresión ocurrió el pasado 4 de marzo, la cual quedó registrada en un video compartido en redes sociales. En la grabación se puede ver cómo un hombre insulta y agrede verbalmente al conductor de un bus, luego de invadir el carril exclusivo del sistema de transporte público. El sujeto, además, amenaza e intenta atacar físicamente al operador del MIO.

En su cuenta de Twitter, el alcalde Jorge Iván Ospina publicó el video con la imagen del agresor y aseguró en su momento: “No vamos a permitir que sigan agrediendo a los conductores del Sistema de Transporte Masivo, ni el daño a bien público o privado. Nuestra Alcaldía ofrece recompensa de hasta 5 millones de pesos para quien nos brinde información que permita individualizar y sancionar a este energúmeno”.

Además de la recompensa ofrecida por el gobierno local, la empresa de transporte y el conductor presentaron una denuncia penal contra este hombre ante la Fiscalía General de la Nación.

Por otra parte, el pasado 6 de mayo, un hombre que se coló en el Sistema de Transporte Masivo MIO agredió a un operario en la cabeza con un destornillador. El ataque ocurrió en la estación Unidad Deportiva, sur de la ciudad.