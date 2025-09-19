Suscribirse

Bogotá

La obra que parecía interminable en Bogotá finalmente fue entregada por el alcalde Carlos Fernando Galán. Esto dijo el Concejo

Se trata de la extensión de la Avenida Mutis, en la localidad de Engativá. Tiene vía, ciclorruta, zonas verdes y murales.

Redacción Economía
19 de septiembre de 2025, 8:29 p. m.
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá | Foto: Concejo de Bogotá / Cortesía

El contrato para adelantar la extensión de la Avenida Mutis en Bogotá, ubicada en la Calle 63, entre las Carreras 114 y 122, en la localidad de Engativá, se firmó en 2017.

Inicialmente, la obra se planificó para que estuviera terminada en 2019, pero nada. Su arranque solo se dio en 2022 y cuando el alcalde Carlos Fernando Galán tomó las riendas de la administración distrital, el proyecto había avanzado en un 54 %.

Avenida José Celestino Mutis
Así lucía antes | Foto: Esteban Vega

Será solución a un embotellamiento del tráfico

Ahora, después de ocho años, terminó la espera. La vía que entra a ser parte de la red de movilidad de la ciudad tiene 1,35 kilómetros de longitud, 2 calzadas con 3 carriles por sentido, una ciclorruta de 1,82 kilómetros, más de 16 mil metros cuadrados de espacio público, cerca de 100 árboles sembrados y la posibilidad de mejorar la movilidad para más de 612.000 habitantes de la zona de influencia.

La solución que permitirá la entrega de la obra es uno de los puntos que resalta el concejal David Saavedra, uno de los integrantes del Cabildo que le ha hecho seguimiento al tema. “Durante la hora pico, se estima que circularán unos 5.000 vehículos por este nuevo corredor. Además, se generaron 900 empleos directos durante su construcción”, señala.

Avenida Mutis
Avenida Mutis en Bogotá | Foto: IDU / Cortesía

El cabildante menciona que la importante obra de infraestructura para Bogotá permitió, además de contar con la vía, mejorar el entorno.

Esto, porque “se taparon más de 28 mil metros cuadrados de huecos en vías aledañas, se construyeron 8 gimnasios y parques biosaludables, y se recuperaron fachadas, jardines y murales”.

Y la zona también quedó con un sello artístico. El colectivo Mónster Paint lideró esa parte. Adelantaron el Proyecto “Animalia”, a través del cual se pintaron 1,25 m² de muros con aves y mamíferos nativos de Cundinamarca.

La inversión supera los 63 mil millones de pesos.

