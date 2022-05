La reacción de Marbelle a las amenazas a Gustavo Petro en el Eje Cafetero

Durante esta campaña presidencial, la cantante Marbelle ha hecho públicas sus diferencias con Gustavo Petro, a quien ha criticado en diferentes ocasiones por sus intervenciones. En esta oportunidad la intérprete se pronunció sobre las presuntas amenazas que recibió el candidato del Pacto Histórico.

“Jajajajjajajaj @petrogustavo pendejo”, fue el comentario que publicó Marbelle a través de su cuenta de Twitter, junto a la imagen de la denuncia de Gustavo Petro de las amenazas. “Lamentable que tenga que suspender la gira del Eje Cafetero. El paso de los sectores de la corrupción a pagar bandas de sicarios para mi eliminación física, muestra la desesperación política a la que han llegado”, publicó Petro en su cuenta de Twitter.

Este no es el primer mensaje de Marbelle en contra del candidato presidencial. En días pasados también opinó sobre el enfrentamiento que tuvo Gustavo Petro con el comandante del Ejército Nacional de Colombia, el general Eduardo Zapateiro, después de que Petro hablara de los asesinatos de soldados a manos del Clan del Golfo y de generales en la nómina de la organización criminal y una cúpula militar que “se corrompe”.

Después del pronunciamiento de Petro, Zapateiro se pronunció y defendió a la institución, al tiempo que el presidente Iván Duque respaldó al general Eduardo Zapateiro.

En medio de esta discusión, la cantante también criticó al candidato del Pacto Histórico. “¿El ojibrotado insultando a un verdadero hombre, con los huevos bien puestos? Descarado. @petrogustavo”, publicó Marbelle.

La cantante y actriz Marbelle también comentó sobre el escándalo que desató Juan Fernando Petro, hermano del candidato, por sus visitas a la cárcel La Picota.

En primer lugar, y en concordancia con sus duras críticas contra Francia Márquez, comentó sobre la propuesta del perdón social y lo comparó con una de las frases más célebres de la candidata vicepresidencial: “Perdón social es como un abrazo ancestral”.

Luego, la también empresaria continuó replicando y dándoles ‘me gusta’ a comentarios en contra de Petro por su polémica propuesta. En medio de su actividad en redes, trinó un duro mensaje contra el candidato y su hermano.

“Eso pasa cuando los dos hermanos son Caínes”, aseveró en su mensaje en la cuenta de Twitter que tuvo mucha interacción en esta red social.

El círculo cercano a Petro tampoco se ha salvado de los comentarios de Marbelle, pues también ha criticado a personajes como el senador Gustavo Bolívar. La más reciente con un duro calificativo, pues la cantante aprovechó un trino hecho desde la cuenta @bettycriticonaa, la cual aseguraba que Bolívar había dado la orden de salir a acabar con las vallas del candidato Federico Gutiérrez.

Marbelle hizo una publicación sobre ese trino, con tres palabras dirigidas a Gustavo Bolívar. “La moza descuidada”, escribió la cantante colombiana.

La cantante también fue tendencia en redes sociales debido a que ofendió públicamente a Francia Márquez, a quien de manera racista llamó “King Kong” en repetidas oportunidades.

Tras la polémica que se ha generado en torno a este tema, la activista medioambiental y fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro dedicó unas emotivas palabras a la artista vallecaucana. Incluso, recordó que hace unos años participó en el Factor X y se emocionó al conocerla.

“Querida Marbelle. No entiendo cómo me odias sin conocerme, como desconfías de mí si nunca hemos tenido la oportunidad de trenzar una relación de amistad. Déjame decirte que, al contrario, yo desde adolescente te he admirado”, indicó inicialmente.

Luego, Márquez agregó: “Hace algunos años fui una de los millones de jóvenes que con ilusión se presentó en el Factor X. Aunque evidentemente no clasifiqué, regresé a mi casa con mucho orgullo de haberte podido saludar. Recuerdo que les dije a mis primos: ¡Qué alegría, conocí a Marbelle!”.

“En el Factor X le dije que no y hoy se lo repito: ‘No continúas con nosotros’”, escribió la llamada ‘reina de la tecnocarrilera’ en su cuenta personal de Twitter, donde ha estado bastante activa en los últimos meses. La artista, de igual manera, aprovechó la oportunidad para puntualizar que el tema con Francia Márquez no tiene nada que ver con el color de su piel. Asimismo, reiteró que sus ideales son completamente diferentes.