“No ponga cortinas de humo a penetración de campañas y al arte de marcar ataúdes”: Uribe a Petro

El expresidente Álvaro Uribe y el senador y candidato presidencial Gustavo Petro se han convertido en dos de los más enconados contradictores políticos. Se ha vuelto común que ambos se lancen críticas de manera constante, pero en los últimos días, en medio de la campaña electoral, los señalamientos han subido de tono.

Esta vez, el enfrentamiento se dio por cuenta del posible plan para atentar contra Gustavo Petro, el cual fue denunciado esta semana.

Si bien esta mañana el expresidente Álvaro Uribe pidió a las autoridades investigar estas denuncias, horas después los ánimos se caldearon por cuenta de la relación que hizo Petro entre el posible plan para atentar en su contra y un “empresario del uribismo”.

“En medio de la investigación sobre la banda La Cordillera nos apareció un empresario del uribismo que ayuda a coordinar una campaña electoral y es el dueño del ‘gota a gota’ en Pereira”, indicó Petro.

Y agregó que “los candidatos deberían cuidar muy bien quiénes coordinan sus campañas regionalmente”.

El pronunciamiento, como era de esperarse, no cayó bien en el expresidente Uribe, quien no tardó en contestar y aseguró que durante ocho años protegió a Petro.

“Durante 8 años protegí la vida de Petro con el mismo cuidado con que se protegió la de mis más cercanos colaboradores. Durante 8 años con Banca de Oportunidades combatí el gota a gota”, indicó Uribe.

El expresidente calificó lo dicho por el candidato del Pacto Histórico como “cortinas de humo”.

“Doctor Petro, no ponga cortinas de humo a la penetración de campañas y al arte de marcar ataúdes”, manifestó Uribe.

Con este mensaje, Uribe hace referencia al plan del equipo de Gustavo Petro, revelado por SEMANA, que consistió en infiltrar la campaña presidencial de Federico Gutiérrez en la costa Caribe. Así lo admitió el propio abogado Miguel Ángel del Río, quien reveló detalles de lo que se hizo en esa región del país.

“Claro que los tenemos infiltrados, tenemos a una persona en cada casa electoral, ya están adentro”, le dijo Del Río a esta revista.

Las personas infiltradas, según el abogado, estarían ofreciendo asesoría jurídica, voluntariado y otro tipo de servicios a la campaña del Equipo por Colombia, pero realmente están al servicio de la candidatura de Petro.

Del Río también le dijo a SEMANA que las personas infiltradas, quienes actúan como una especie de espías, tienen la misión de hacer grabaciones y videos.

Frente a lo dicho por Uribe sobre “el arte de marcar ataúdes” seguramente se refería al video publicado por el senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar en el que muestra a un grupo de personas que cargaban un ataúd de papel, el cual aseguraban que era “de Fico y de Uribe”.

“¿A quién están enterrando, compañeros?”, le preguntó Bolívar a uno de los que cargaba el falso ataúd. “A Fico y a Uribe”, respondió, entre risas. El senador siguió preguntando y recibió la misma respuesta de unas mujeres que lo sostenían desde adelante.

Federico Gutiérrez respondió al video grabado por el senador, mandándoles oraciones a quienes le “desean la muerte”.

“A Petro, a Gustavo Bolívar y todos sus seguidores que me desean la muerte, les mando muchas oraciones para que dejen tanto odio y les prometo que como presidente velaré por sus vidas, tanto física como simbólicamente. No más odio, no más muerte. Sí a la vida”, publicó Gutiérrez en sus redes sociales junto al video de la escena.