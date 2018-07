Después de segunda vuelta se votará ley de procedimiento de la JEP

La Jurisdicción Especial de Paz no vio la luz antes de la segunda vuelta presidencial. Otra vez se enredó el trámite de la ley de procedimiento en el Congreso. Aunque se esperaba que este miércoles las plenarias por fin discutieran el único proyecto que falta por aprobar para que esta justicia especial funcione en pleno, otra vez quedó frenado.

Al argumento de la falta quórum se sumó el alto número de impedimentos que presentaron los senadores en el Capitolio. Por eso, la discusión quedó aplazada para el próximo lunes, martes y miércoles. "Como presidente del Senado hago un llamado para que en las próximas sesiones no solo aprobemos sino que tengamos tiempo para la conciliación. En caso de que no alcancemos haré un llamamiento a extras", manifestó Efraín Cepeda.

Aunque en el recinto se encontraban los congresistas necesarios para votar, la discusión este miércoles se fue votando los impedimentos de los senadores Alfredo Gnecco, Álvaro Uribe, Arleth Casado, nadia Blel, Daira Galvis, Honorio Henriquez, Mauricio Lizcano, Sofía Gaviria, María del Rosario Guerr, Nohora Tovar y Juan Felipe Lemus.

"Por fortuna en la Cámara arrancó la discusión y se votó el informe con que termina la ponencia y el lunes votamos el artículados. Esperamos que ocurra lo propio en el Senado donde se presentó un número muy grande de impedimentos", manifestó el ministro del Interior, Guillermo Rivera. La discusión sobre la JEP no es nueva, desde que se firmó y aprobó el texto final que recogía los puntos acordados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, este ha sido uno de los proyectos más discutidos. De ahí que muchos creen que teniendo claro quien es el próximo presidente será mucho más difícil sacar adelante la norma.

Fue en abril cuando el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, radicó el proyecto de ley sobre reglas de procedimiento para la JEP. El congreso tenía la tarea de debatir el proyecto con el que se daría cumplimiento al artículo transitorio número 12 del Acto Legislativo 01 de 2017, en el que se estableció que los magistrados que integran la JEP tenían como función elaborar el conjunto de normativas de carácter procesal que regirá la jurisdicción especial.

Aunque el texto normativo no concentra lo fundamental de esta justicia, sí es un complemento de la Ley Estatutaria de la Administración de la JEP. Así que su discusión y posterior votación son un pase definitivo. Sin embargo, como en su ocasión otros puntos del acuerdo también lo estuvieron, este sigue estancado.



Los defensores del No unánimemente descartan uno tras uno las facultades de la justicia especial y a cualquiera que quiera aterrizar en ella en lo que consideran esfuerzos por burlar la ley. En el debate del pasado martes, los elementos de la ecuación se repitieron. La discusión duró dos horas, las suficientes para que los representantes que abanderaron el No en el plebiscito concluyeran que la decisión que se estaba tomando, en su concepto, era una imposición.