“Llevo dos años reclamándole a la Policía”: el drama de Maribel Castillo, mamá de un patrullero acribillado a tiros en el Cauca

“Mi hijo era mi bastón de apoyo en todo sentido, emocional y económico. Llevo dos años rogándole a la Policía para recibir la pensión de él, y no pasa nada. Lo hacen sentir a uno como un cero a la izquierda. Me dan teléfonos que no contestan y correos que no devuelven los mensajes”, dijo la mamá de Patiño.