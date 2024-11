Lluvia de amenazas contra guardias del Inpec: en la mira, funcionarios de la cárcel de La Dorada y El Buen Pastor

Una lluvia de amenazas se ha desatado contra los guardias del Inpec en medio de las medidas de “autoprotección” que el propio Gobierno Petro les ha pedido a estos funcionarios, dejando en el aire la idea que no habría la capacidad suficiente para garantizar la seguridad y la vida de quienes custodian las cárceles en Colombia.

La amenaza también alerta: “Tiene usted, señor capitán, un plazo de 32 horas para que se vayan. Ustedes creen que porque tienen un uniforme no se les puede hacer nada; están muy equivocados. Usted manda allá adentro como se le da la gana, pero aquí afuera mandamos nosotros. Que le vaya quedando claro que no todo es como usted quiere. Haga las cosas por las buenas y no por las malas”.