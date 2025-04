“Lo de Iván Cepeda y la ONG es verdad”: revelador audio se expuso en juicio contra el expresidente Álvaro Uribe

Estas presiones se habrían presentado en la cárcel La Picota, de Bogotá: “Hermano, lo que dicen de lo de Iván Cepeda es verdad. Lo de la ONG, eso es verdad. Le voy a decir por qué. Yo ahorita me acordé y pregúntele a Racu (Fauner Barahona, alias Racumín) cuando Pablo Hernán me pasó los papeles, le quería meter esa calumnia que le estaban metiendo al señor Uribe. Ahí fueron los beneficios (grosería). Cuando Iván Cepeda vino con una ONG a Alberto”.

“Cuando Alberto me mostró esos papeles, Iván Cepeda, de lo que se iba a pasar ahí, o sea que una ONG que le estaba colaborando en una (grosería) que iban a ayudar a (grosería), ¿a qué parte era que iban a llevar Pablo Hernán Sierra?” (sic).

Esos documentos, según manifestó Víctor, se los mostró Pablo Hernán Sierra antes de la reunión que iba a sostener con Iván Cepeda en la cárcel La Picota: “Él me mostró esos papeles (…) Esa ONG le iba a dar una protección ante la Corte. Busque bien ese pedazo, es que yo no me acuerdo bien”.