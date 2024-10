Los impactantes videos de policía amenazando a su expareja: “Yo, Guzmán, la voy a matar, Ximena”

La denuncia de María Ximena Villalobos sobre las amenazas, agresiones y violencia intrafamiliar siguen resonando en redes sociales; ella, presa del miedo, habló con SEMANA y relató el infierno que vive debido a las intimidaciones y ataques de los que ha sido víctima por cuenta del patrullero Brayan Enrique Guzmán Gaitán, perteneciente al Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Goes).

Según la mujer, la conducta del uniformado cambió y, luego de enamorarla, su comportamiento celoso y compulsivo se hizo notar, al punto de que intentaba controlarla, conocer dónde se encontraba en todo momento e, incluso, intentó ahorcarla.

Videollamadas y mensajes intimidantes fueron los que utilizó el patrullero Guzmán para quitarle la paz a su expareja. | Foto: Captura video publicado en X

Según explicó, todo dio un giro de 180 grados luego de que se reconciliaran, producto de haber roto por cuenta de una infidelidad que ella descubrió. En 2021, indicó, intentaron reconstruir la relación, pero fue ahí que Guzmán se mostró violento y compulsivo.

“Yo no me había dado cuenta, sino hasta el 2021. Entonces hubo un lapso que estuvimos separados, pero regresamos en agosto del 2021 a tener comunicación o volver a hablar, como a reconciliarnos, pero él nunca dejó a esa otra muchacha”, dijo Ximena.

En ese momento, el discurso agresivo del patrullero se hizo evidente y, según la propia mujer, él comenzó a repetirle que “si no era de él, no iba a ser para nadie”.

“Lo que él hace es decir, ‘no, pues ya no la voy a dejar ir y si usted no es mía, no es de nadie’, siempre era la palabra de ‘usted no es mía, no es de nadie. Yo no voy a aceptar verla con otro’”, le narró Ximena a SEMANA.

El patrullero Guzmán lanzó amenazas de muerte frecuente contra su expareja. | Foto: Captura video publicado en X

Fue entonces que comenzó a solicitarle la ubicación en tiempo real, a pedirle que le dejara ver su celular y a perseguirla, al punto que en una oportunidad dañó su dispositivo y por poco la mata.

“Tenía que seguir con él, eso no lo denuncié; me agredió físicamente, me causó heridas en el rostro, me intentó ahorcar, dañó mi celular porque no lo desbloqueaba, lo tiró contra el piso y lo rompió. Yo en esa ocasión me quedé callada, no dije nada”, indicó la mujer que busca, desesperadamente, apoyo de las autoridades y de la propia Policía para que tomen acción contra este hombre.

Fue tal el asedio del patrullero Guzmán, que Ximena contó que en una oportunidad hizo detener un bus del SITP para que ella se bajara y le entregara su celular, algo que evidencia el comportamiento violento y controlador de este hombre.

Él es el patrullero Brayan Enrique Guzmán Gaitán, señalado pro su expareja de querer asesinarla a ella y su familia. | Foto: Captura video publicado en X

Videos con las amenazas del patrullero Guzmán

En los videos que ya circulan en redes sociales, producto de la indignación que hay por este caso, en el que incluso Medicina Legal certificó, según palabras de la propia Ximena, que ella está en “riesgo extremo de feminicidio”, se ve claramente al uniformado lanzándole amenazas sin titubeos.

“Ya no soy un pasivo agresivo, ahora soy un activo y sí o sí me las va a pagar, Ximena. Usted piensa que se sigue riendo en mi cara o usted piensa que me sigue alejando de Sara Sofía y que yo no voy a decir nada. Lo único que quiero es verla, no pido nada más, verla”, dice Guzmán en varios de los videos enviados a su expareja.

El patrullero Guzmán indicaba que no importaba si iba preso, porque una vez saliera iba a cumplir con su promesa. | Foto: Captura video publicado en X

En otro clip, el hombre aparece sin camisa y, con palabras soeces e intimidantes, lanza una sentencia de muerte contra esta mujer que no ha tenido más remedio que esconderse y dejar atrás su vida como profesional para poner a salvo a su hija y a su familia.

“Porque yo la quiero matar, yo, Guzmán Gaitán, la quiero matar; deme la pata y verá que le voy a meter la mamá de las matadas. Húndame como quiera, por Fiscalía, por comisaría, como se le dé la gana, pero yo ratón, yo, Guzmán Gaitán, la voy a matar, la voy a matar, pero usted de mí no se ríe más, no se ría más, la voy a matar”, es la sentencia que profiere este uniformado que ha sabido capotear las dos órdenes de arresto que tiene vigentes por haber violado las órdenes de la comisaría de no acercarse ni agredir a Ximena.

Pese a que las denuncias vienen del año pasado, es un misterio el por qué este hombre sigue en la institución y no se ha iniciado un proceso disciplinario en su contra; todo lo contrario, sigue ejerciendo sus funciones como un policía más, enlodando el nombre de la institución.

Al respecto, SEMANA intentó comunicarse con la Policía y desde la institución señalaron que una vez tengan un pronunciamiento oficial, lo darán a conocer a los medios de comunicación.