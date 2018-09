Mandatarios de la región felicitan a Iván Duque por su victoria

Colombia tiene nuevo presidente, el candidato del Centro Democrático llegará a Palacio tras conquistar más de 10 millones de votos. En su primer día como mandatario electo, ha recibido miles de mensajes de felicitaciones, entre ellos los de los dirigentes de las naciones vecinas.

Uno de los grandes retos que deberá asumir el vencedor será mantener las relaciones internacionales. Una tarea en la que a Juan Manuel Santos no le fue mal. Sus homólogos ya han empezado a reaccionar a la noticia de su elección. En mensajes por redes sociales y a través de llamadas telefónicas, el electo mandatario ha recibido palabras de apoyo para seguir consolidando el trabajo conjunto de los desafíos de la región.

Perfil: Iván, el vencedor

Ayer mismo en la noche, el dirigente chileno Sebastián Piñera aseguró en su cuenta de Twitter que ya había tenido una conversación con el próximo inquilino de la Casa de Nariño. “Acabo de hablar con Iván Duque, flamante presidente electo de Colombia, con quien estoy seguro trabajaremos hombro con hombro por la libertad, justicia y progreso del pueblo chileno y colombiano”, escribió.

El presidente mexicano también se unió a los mensajes de felicitaciones. Enrique Peña Nieto dedicó dos publicaciones en su perfil de Twitter para saludar al excongresista uribista. “A nombre del pueblo y Gobierno de México felicito a Iván Duque por su elección como Presidente de Colombia en una ejemplar jornada, expresión de la sólida democracia de ese país amigo”. El mandatario agregó que con el nuevo gobierno, México continuará profundizando su relación estratégica, los intercambios económicos y la cooperación para el desarrollo.

El dirigente de los argentinos, Mauricio Macri, también se unió a los mensajes de felicitaciones y como los otros dirigentes, extendió su mano al gobierno Duque. “¡Felicitaciones Iván Duque por el triunfo! Espero que trabajemos juntos para continuar fortaleciendo las relaciones entre Colombia y la Argentina”, dijo en su perfil de Twitter.

“Mi felicitación y deseos de éxito a Iván Duque, presidente electo de la hermana República de Colombia, a quien expreso mi voluntad de desarrollar un trabajo estrecho entre nuestros Gobiernos para continuar fortaleciendo la sólida amistad que une a nuestros pueblos”, dijo el presidente peruano Martín Vizcarra.

El dirigente de Bolivia, Evo Morales, utilizó la misma plataforma para extender un saludo al presidente electo, de quien compartió una fotografía en la red. “Saludamos al hermano Iván Duque elegido como flamante presidente de Colombia en una contienda democrática ante un digno rival como Gustavo Petro. Le deseamos éxito en su gestión. Bolivia ratifica lazos de fraternidad y solidaridad integracionista con el hermano pueblo de Colombia”.

Tal vez, el reto más complejo de Juan Manuel Santos y sus antecesores en materia de relaciones exteriores ha sido Venezuela. Con una crisis humanitaria y un gobierno ilegítimo para la mayoría de las naciones, el gobierno de Nicolás Maduro se aleja cada día más de tener una relación sólida con Colombia, uno de los países a los que más llegan venezolanos, y con el resto de territorios de América del Sur.

Se esperaría que el mandato de Iván Duque, quien en sus discursos se ha autodefinido como un presidente que buscará la reconciliación, tienda puentes con el gobierno venezolano. Sin embargo, eso está por verse. En los debates, el presidente electo habló con mano dura sobre la que denominó una dictadura. Y no ha sido tímido en asegurar que Colombia deberá hacer un llamado a las Naciones Unidas para que sancione a Venezuela.

El contrabando en la frontera, el éxodo venezolano y los supuestos nexos del gobierno venezolano con grupos ilegales que se refugian en su territorio, han sido otros de los temas en los que Duque no contempla la posibilidad de ser permisivo. Además, el uribista recibió el apoyo de Lilian Tintori, opositora del régimen de Maduro y esposa del político Leopoldo López. "Venezuela vive una emergencia humanitaria que no se debe repetir en ningún país de la región, en ningún país del mundo. Los derechos humanos no tienen fronteras, por eso este domingo vota por la justicia, vota por la democracia, vota por la libertad, vota por Duque. El futuro es de todos, ¡vamos Colombia!”, dijo la activista.

Su espaldarazo y los pronunciamientos dados por Duque, pueden significar una mayor distancia entre los dos gobiernos porque hasta el momento, Maduro no se ha pronunciado sobre la elección.