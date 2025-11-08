Suscribirse

Nación

TransMilenio anuncia operación especial para la salida del concierto de Carín León

El evento se desarrollará en el estadio El Campin de Bogotá.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

8 de noviembre de 2025, 10:16 p. m.
Carin León se presentará en el estadio El Campin. | Foto: Oficina Gus Rincón

Bogotá vivirá otra noche de cultura al ritmo de las notas del cantautor Carin León. Desde las 8:00 de la noche, más de 40.000 personas vibrarán con las canciones más conocidas del artista mexicano.

Las autoridades de la ciudad han dispuesto una serie de medidas para los asistentes al evento. TransMilenio anunció que, con el objetivo de contribuir al buen desarrollo del concierto, se contará con una operación especial para facilitar el retorno a casa de los asistentes.

Se espera la presencia de más de 40.000 personas. | Foto: Oficina Gus Rincón

La entidad señaló que ofrecerá 13 servicios troncales en sus horarios habituales en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN, ubicadas en la troncal NQS Central, para las personas que busquen llegar al máximo escenario deportivo y cultural de la capital.

Contexto: Carin León estrenó canción con Kacey Musgraves; le cantan al amor de dos personas que no hablan el mismo idioma

“Seguimos acompañando a los asistentes a los grandes eventos de ciudad para que lleguen y regresen a sus hogares de una manera rápida y a precios justos. Nuestro compromiso continúa en lo que resta del año, e invitamos a la ciudadanía a usar estos servicios especiales que ofrece el transporte público de Bogotá”, aseguró Lucy Cucaita, directora técnica troncal de TransMilenio.

TransMilenio informó que habilitó el servicio en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN, con rutas hacia los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, El Dorado, Norte y Américas. Los despachos de estos servicios se ajustarán según la demanda de usuarios. El servicio de alimentación no tendrá ampliación de horario.

Contexto: Clásico de Ricky Martin renace junto a Carín León, una de las voces más poderosas de la música regional mexicana

Asimismo, se indicó que los servicios TransMiZonal y alimentadores operarán en sus franjas horarias habituales y no tendrán extensión de horario.

Las personas deben conocer los elementos que no serán permitidos para el concierto. | Foto: Oficina Gus Rincón

¿Qué elementos no se pueden ingresar al concierto?

Por medio de una publicación en redes sociales, los organizadores del evento, junto con las autoridades de la ciudad, indicaron las recomendaciones y la lista de elementos que no se podrán ingresar al recinto:

  • Armas, cuchillos o cadena.
  • Bolsas de nicotina.
  • Artículos inflables.
  • Drogas o narcóticos.
  • Sillas plegables.
  • Instrumentos musicales.
  • Sombrillas.
  • Tabletas o iPads.
  • Walkie talkies.
  • Apuntadores láser.
  • Drones.
  • Cámaras de fotografía o video.
  • Trípodes de fotografía o selfie sticks.
  • Cigarrillos, vapes o encendedores.
  • Camisetas alusivas a equipos de fútbol.
  • Bengalas o cualquier tipo de elemento pirotécnico.
  • Alimentos y/o bebidas.
  • Morrales de gran tamaño.
  • Elementos de camping.
  • Mascotas.
  • Aerosoles.

Los más de 40.000 asistentes al evento deberán seguir las recomendaciones de las autoridades para garantizar el correcto desarrollo del concierto.

Noticias Destacadas

