Manuel Castañeda, conocido como el “narcochofer”, quedará en libertad tras aprobarse el principio de oportunidad

“Como lo puse en conocimiento en la misma Fiscalía, la misma DEA, yo pongo esto en conocimiento porque los hechos ocurrieron un día antes de la fuga; digamos a las 5 de la tarde me contratan para un tema de alquiler de un vehículo, pero me hablan de una personalidad”, señaló a SEMANA en su momento el llamado “narcochofer”.

“Estamos hablando de oficiales y nivel ejecutivo, mayores, tenientes coroneles (...) Hasta donde sé, están activos, pero no sé las medidas que haya tomado la Fiscalía o la misma Policía con estos funcionarios”, señaló Castañeda, quien en diálogo con SEMANA había manifestado que “la justicia no había tomado ninguna determinación para poder capturar a estas personas” .

“Temo por mi vida y la de mi familia, estoy recibiendo amenazas y aparte sobornos, me están ofreciendo dinero. Hay intereses por todo lado, estamos hablando específicamente de Wilson Devia, me ha enviado ciertas razones con unas personas ofreciéndome dinero. Si no acepto el dinero, en palabras textuales han dicho que atentarían contra mi esposa”, explicó antes de obtener el principio de oportunidad que ahora celebra.