María Fernanda Cabal volvió a arremeter contra Petro por escándalo de Papá Pitufo: “Hay demasiadas sombras”

En una entrevista con el periódico oficial del gobierno, Vida , el jefe de Estado reconoció que realizó un viaje a Buenaventura en una avioneta del llamado zar del contrabando. Sin embargo, explicó que en ese momento no estaba enterado de que esa avioneta era de él. Asimismo, sostuvo que una de las personas que estuvo en ese viaje tomó unas fotos con el objetivo de extorsionarlo.

“Yo nunca supe que esa avioneta era de él, pero ahora sabemos que sí y que uno de nuestros propios acompañantes —éramos muy pocos en una avioneta pequeña— había sacado fotos de nosotros subiendo a la avioneta y en el interior, para entregárselas a alias Pitufo, para que tuviera una forma de extorsionarnos. Un chantaje que a la postre no se atrevió a hacer. Las fotos las van a entregar. Eso sí sé, pero él se empezó a dar cuenta de que yo no era comprable”, dijo.

Según Petro, el contrabandista “intentó poner trampas buscando infiltrar la campaña y una de esas fue la de Vendrell, quien apenas llegaba a Colombia. No conocía las campañas colombianas. Le pasó por no conocer la política nuestra, por ingenuo. Yo se lo advertí y no puedo hablar por él, pero indudablemente fue muy ignorante”.