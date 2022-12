Mario Hernández y la ausencia que hará amarga su Navidad

La Navidad es una época muy importante para los colombianos, ya que es una oportunidad más para compartir momentos junto a los seres amados. Sin embargo, suele ser también una temporada en la que se recuerda con intensidad a aquellos que partieron.

El empresario colombiano Mario Hernández expresó por medio de su cuenta de Twitter la tristeza que lo invade al tener que pasar la primera navidad sin la compañía de su amada esposa Olga Lucía Olarte de Hernández, quien falleció tras perder la batalla contra un cáncer de médula.

Además, le hizo un llamado a las personas para que valoren la compañía de sus parejas, ya que en un abrir y cerrar de ojos las circunstancias podría separarlos para siempre.

“Esta navidad, muy triste sin mi esposa! Parejas, disfruten, compartan”, expresó Hernández a sus 130 mil seguidores en Twitter.

Este navidad muy triste sin mi esposa ! Parejas disfruten compartan pic.twitter.com/l5EOnoiLJ3 — Mario Hernandez (@marioherzam) December 19, 2022

De hecho, la lucha contra esa enfermedad llevó a Olga Lucía Olarte a liderar causas por las mujeres y personas que padecen de cáncer.

En sus apariciones junto a Mario Hernández se le veía animada y, de hecho, el empresario siempre se describía como felizmente casado, con tres hijos de dos matrimonios.

Una historia de amor

El encuentro con Olga Lucía, contado en varias ocasiones por el empresario, fue en los años 70. Para entonces ya había montado su negocio. Se encontraron en un lugar distante al de su origen, Santander.

Olga Lucía entró a trabajar en el departamento de mercadeo. Aunque la primera relación entre los dos fue en el ámbito puramente laboral, una vez se fueron conociendo encontraron la química necesaria para iniciar una vida juntos, construyendo una historia que ya casi iba a completar 35 años.

Se conocieron en 1983 y luego, 3 años después, decidieron casarse. Amparo Olarte, hermana de Olga Lucía, fue quien los presentó, según relata el propio Mario Hernández en su libro La pulga arrecha, publicado por Editorial Planeta. “Ella tenía 23 años y estaba recién graduada en mercadeo. La entrevisté y la contraté. Le di el manejo de los 10 vendedores que teníamos en el país, las ferias...”.

Hernández siempre contó que ella era la que organizaba su maleta para los viajes, en la que quedaba espacio para los presentes, pues ella misma afirmaba que “en todos los viajes algo nos trae. Y lo mejor es que a pesar de que siempre tiene el tiempo justo, siempre está ahí”.

Durante un tiempo vivieron en Estados Unidos, para luego regresar a Colombia en 2008. Y fue acá en el país donde le diagnosticaron el melanoma múltiple, lo que a su vez les dio la oportunidad de ayudar para que el hospital de la Universidad Nacional sea cada vez mejor.

La primera relación que Olga Lucía Olarte tuvo con Mario Hernández fue en el ámbito laboral. - Foto: Redes sociales

¿Mario Hernández al Concejo de Bogotá?

El dueño de la empresa de marroquinería, más allá de ser reconocido por sus bolsos, maletines y otros elementos en cuero, también es una voz crítica de la izquierda que simpatiza con las ideas de la derecha, especialmente del uribismo.

Por eso, el expresidente Álvaro Uribe decidió buscarlo en su oficina en Bogotá para hacerle una propuesta: que sea la cabeza de lista al Concejo de Bogotá y que él lidere ese proceso. “Yo soy uribista, creo que él ha hecho una gran labor por el país y tiene un gran amor por el país, por la democracia y hay que ayudarle”, le dijo a SEMANA Hernández.

Sin embargo, a pesar de lo tentadora que le sonó la propuesta, del otro lado sabe que tiene un negocio que mantener y por eso siente que no puede dejar de lado a sus empleados, que necesitan de su liderazgo para que la compañía siga funcionando.

“Estoy mirando a ver si lo puedo aceptar o no porque tengo grandes compromisos. En la empresa hay 2.000 o 3.000 personas que dependen de mí y no puedo salir corriendo a eso. Me encantaría hacerlo y poder hacer una construcción de un mejor país”, aseguró el empresario.