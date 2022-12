Confidenciales Miguel Polo Polo visitó a Mario Hernández en una de sus fábricas ¿de qué hablaron?

El representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, compartió este viernes en sus redes sociales un video de una visita que realizó recientemente a unas de las fábricas del reconocido empresario Mario Hernández.

En el clip, que tiene una duración de poco más de dos minutos, Polo inicialmente defendió el capitalismo y aseguró que es el sistema que genera empleos y lleva el “plato de comida” a los trabajadores del país.

“Esto que ustedes ven acá se llama capitalismo. Esto es lo que nosotros defendemos, el sistema de mercado, lo que genera valor, lo que genera empleos, lo que lleva el plato de comida a las personas trabajadoras de este país y que también viste a mucha gente que le encanta la moda”, señaló el congresista elegido por la circunscripción afro.

Posteriormente, Mario Hernández elogió a Polo Polo por su trabajo en el Congreso: “Miguel Polo Polo, lo felicito por los huevos que tiene, por lo que dice defendiendo a la comunidad, defendiendo al país y no se vende fácil”.

“Mi admiración por usted, doctor Mario, usted es un hombre que ha hecho patria, un hombre que genera empleos, un hombre que genera impuestos para sostener a muchas personas pobres de este país”, le respondió a su turno Polo Polo.

Luego Mario Hernández se refirió a la industria nacional. En ese sentido, aseguró que “faltan empresarios, materias primas, ningún país produce de todo. Ningún país es autosuficiente. Hay que traer cosas, pero debemos tener empresarios eficientes, con productividad, pagarles mejor a los trabajadores”.

Visitando la maravillosa fábrica del empresario @marioherzam pic.twitter.com/9dQwJtBOOG — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) December 9, 2022

En la parte final, Polo Polo le preguntó al empresario por su opinión sobre el aumento al arancel al 40% a la importación de ropa importada.

Hernández aseguró que la medida favorecerá al contrabando y a elconomía informal: “Eso es ignorancia. Eso lo que sube es el contrabando y la economía informal. Eso es falta de conocimiento. (...) si no nos volvemos competitivos, si no nos preparamos, nos jodemos más. Es pura falta de conocimiento. Lo más triste es que la gente que no tiene come carreta”.