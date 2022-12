“Me gustaría mucho ayudar, pero no puedo botar a la caneca el trabajo de toda la vida”, las dudas de Mario Hernández para lanzarse al Concejo de Bogotá

Una de las voces más fuertes desde la derecha en el gremio de los empresarios es Mario Hernández. El dueño de la empresa de marroquinería, más allá de ser reconocido por sus bolsos, maletines y otros elementos en cuero, también es una voz crítica de la izquierda que simpatiza con las ideas de la derecha, especialmente del uribismo.

Por eso, el expresidente Álvaro Uribe decidió buscarlo en su oficina en Bogotá para hacerle una propuesta: que sea la cabeza de lista al Concejo de Bogotá y que él lidere ese proceso. “Yo soy uribista, creo que él ha hecho una gran labor por el país y tiene un gran amor por el país, por la democracia y hay que ayudarle”, le dijo a SEMANA Hernández.

Sin embargo, a pesar de lo tentadora que le sonó la propuesta, del otro lado sabe que tiene un negocio que mantener y por eso siente que no puede dejar de lado a sus empleados, que necesitan de su liderazgo para que la compañía siga funcionando.

“Estoy mirando a ver si lo puedo aceptar o no porque tengo grandes compromisos. En la empresa hay 2.000 o 3.000 personas que dependen de mí y no puedo salir corriendo a eso. Me encantaría hacerlo y poder hacer una construcción de un mejor país”, aseguró el empresario.

Por su parte, dijo que considera que distintos sectores de la sociedad se deben unir con la política para sacar al país adelante. “Yo pienso que en el país falta que los empresarios, los gremios, la universidad y los políticos trabajemos todos de la mano en favor de la comunidad”, afirmó.

En la reunión que tuvieron hace unos días, Uribe le propuso a Hernández que si aceptaba sería una lista cerrada y él podría escoger a los candidatos. “Me dio carta libre para hacer lo que quisiera. Es muy importante que todos los empresarios participemos porque o si no esto se nos sale de las manos como ha pasado en otros países”, aseguró Hernández.

Por su parte, Hernández le dijo que lo pensaría y que le tendría una respuesta antes de finalizar el año. El empresario también se ha venido reuniendo con otros líderes de la colectividad, entre ellos el senador Miguel Uribe.

Dejar a sus empleados no es la única duda que lo asalta, también piensa que si se lanza será para hacer una buena labor. “Si me comprometo a algo tengo que quedar bien. No puedo hacer el ridículo. Hay que hacer un buen papel y Bogotá es el 30 % del país. Hay muchas oportunidades de mejorar Bogotá”, aseguró Hernández.

Recordó que siempre ha participado en política con sus comentarios, pero que en ninguna ocasión ha aceptado cargos ni le interesa. Aseguró que no estuvo de acuerdo con que el expresidente Iván Duque nombrara en la embajada de Washington a su hijo Mario Hernández Pérez, ya que se lo arrebató de las manos.

“Pero no es que él hubiera buscado el puesto ni yo. Mi hijo era el que me manejaba la holding y lo que pasa es que eso lo hizo como un servicio militar para colaborarle al presidente Duque. Mario es un hombre muy preparado en London School of Economics y Columbia, entonces lo perdió el país y lo perdí yo porque se quedó en Estados Unidos”, aseguró.

De todas maneras, dice que las personas no deben estar en política para buscar un bien personal, sino para trabajar para la comunidad.

“Me gustaría mucho ayudar, pero no puedo botar a la caneca el trabajo de toda la vida, de 60 o 70 años, somos una marca que hemos construido en Colombia y eso es lo que estamos haciendo. De mí depende toda esta gente, no puedo ser irresponsable”, aseguró el empresario.