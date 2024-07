¡Basta! La espiral de la nueva violencia sacude al país

La violencia ha terminado en una gran diáspora silenciosa que no sale en los medios de comunicación ni toca la conciencia del país. El 19 de enero de este año al casco urbano de Tumaco llegaron más de 2.000 desplazados de la zona rural por combates entre las Guerrillas Unidas del Pacífico, disidentes de las Farc y el grupo narcotraficante los Contadores, financiados por carteles mexicanos. Los enfrentamientos en la vereda Cuarasanga dejaron decenas de muertos de ambas estructuras, cada grupo recogió sus muertos y los enterró, en un episodio ignorado en Bogotá. Los campesinos salieron en pequeños botes por el río Chagüí hasta llegar al mar. No era la primera vez que la zona estaba en disputa. Entre 2000 y 2002 las Farc y los paramilitares ocasionaron el desplazamiento de al menos 15.000 personas.

Juan Carlos Garzón, director de dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), dice que la violencia creciente que vive el país es distinta del último ciclo de violencia, anclado en la posdesmovilización paramilitar, entre 2003 y 2006. “Durante y después de las negociaciones del Caguán, hubo una arremetida violenta muy fuerte por la recuperación de territorio que hicieron las AUC. Luego vino la violencia durante las negociaciones de Ralito y desmovilización. Ahora tenemos una confrontación muy distinta, fragmentada; las masacres en Nariño tienen una narrativa distinta a las que tuvimos en Norte de Santander o en Cauca. Ponerle un título, como si se tratara de una sola narrativa, significa no reconocer que en las regiones estamos enfrentando distintos desafíos, distintas amenazas, distintos grupos, algo que el Gobierno parece no entender”.

El Ministerio de Defensa reportó 114 víctimas de masacres en 2019, cifras que no alcanzaban el centenar desde 2013, cuando 104 personas murieron en hechos múltiples. Colombia tuvo los tiempos más difíciles de este tipo de violencia en 2001, momento en que los grupos armados masacraron 680 personas, y se repitieron en los años de negociación con las AUC, cuando en 2004 masacraron 263 personas.

Mientras tanto, las autoridades suelen explicar las masacres como ajustes de cuentas o disputas de territorio entre bandas. Y aunque hoy la guerra que vive Colombia está cimentada netamente en el narcotráfico y no es una lucha por el poder político, la base del conflicto sigue siendo la misma: falta de presencia del Estado, falta de oportunidades, desigualdad y la incapacidad de garantizar derechos en la ruralidad. Dice Negret: “Estos crímenes suceden en contextos de altísima conflictividad y vulnerabilidades sociales y territoriales. No se puede desconocer que las economías ilegales atraviesan la dinámica y los intereses de los grupos armados, pero sabemos que las causas provienen de la ausencia del Estado”.

Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), asegura que esta diáspora violenta viene de estructuras mafiosas que tienen una lógica narcoparamilitar de múltiples criminalidades con las que buscan posicionarse en las regiones. “Eso no es equivalente a la delincuencia o rebeldía con pretensiones políticas de las Farc, que tenía unas estructuras con capacidad de enfrentar al Estado. Estos grupos no están constituidos para enfrentar al Estado, sino para capturar instancias del Estado y reproducir sus beneficios. Y hay una estrategia militar general y no una estrategia para combatir las nuevas modalidades de criminalidad”.

Justo los expertos advierten que el Gobierno nacional no se ha acondicionado ante las nuevas dinámicas de los conflictos en Colombia. Dicen que pretende atacar un sinnúmero de grupos narcoparamilitares como si se tratara de una gran estructura como las Farc, que tenía líneas de mando definidas y la mayoría de los frentes respondían a propósitos comunes dictados desde el secretariado o las jefaturas de las AUC. Hoy Colombia vive una violencia parecida a la mexicana: más fragmentada y más narcotizada, y quizá más cruel.

Cifras de masacres en Colombia según ONU:

“El crimen organizado también hace masacres; no necesitamos tener un grupo armado como los paramilitares, que ocupaban gran parte del territorio, para tener este tipo de violencia, el mejor ejemplo es lo que ocurre en México. Ahora parece que todo se vive bajo el mandato de las economías ilegales, pero debemos reconocer que estos grupos tienen como objetivo el control social, y para lograrlo usan varias vías: el miedo, el terror y la amenaza. Por otro lado, hay grupos que reconocen que esos métodos tienen un alto costo político. En el fondo, quien regula y controla el territorio genera un contexto de impunidad, economías ilegales, estabilidad territorial”, asegura Garzón, de la FIP.

Las comunidades hoy tienen entre sus mayores problemas que no logran interlocución con los grupos armados para gestionar su supervivencia. Durante el conflicto armado, líderes sociales y comunidades lograban pautas de convivencia con los comandantes de Farc, ELN y AUC, en donde ejercían un control del territorio. Hoy eso no existe o es cada día más frágil, lo cual pone aún más en riesgo a la población. Dice Garzón: “Cuando un grupo se establece en una zona, las comunidades establecen mecanismos de protección para desescalar la violencia. Hoy las comunidades dicen que no saben con quién hablar, así que el sistema de defensa que tenían está muy debilitado por el asesinato de líderes, el relevo de comandantes en la confrontación armada y los nuevos grupos que están entrando al territorio”.

Un ejemplo de esto ocurre en Cauca, donde operan más de cinco grupos armados: la disidencia Jaime Martínez; la disidencia Dagoberto Ramos; la Segunda Marquetalia, comandada por Iván Márquez y Jesús Santrich; las Autodefensas Gaitanistas; el frente disidente Carlos Patiño; el ELN, y pequeñas bandas independientes que se abren paso a sangre y fuego. Estos grupos no establecen ningún proceso comunitario de diálogo, sino que acuden al terror y a la intimidación para someterlos. En Cauca, desde 2016 han asesinado 269 líderes indígenas, 242 luego de la firma del acuerdo de paz y 167 en el Gobierno de Iván Duque.

Con su dialéctica del miedo, los nuevos grupos ilegales buscan borrar cualquier proceso comunitario y dan rienda suelta a sus dinámicas criminales: la ilegalidad y la violencia como única empresa válida, como único proyecto de vida. Así pasa en la región del sur de Córdoba, enmarcada por el Parque Nacional Natural Paramillo, otra entre muchas de la región Caribe en las que sus habitantes han sido víctimas de hechos violentos en los últimos meses por cuenta de las disputas territoriales de los grupos armados ilegales. Esto pese a sus procesos de recuperación de tierra, sembradíos de pancoger y la agremiación política.