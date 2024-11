En las poderosas conversaciones espirituales de Gallo con esas personas, él les preguntaba: “Si te tocara regresar en el tiempo, ¿qué volverías a repetir o harías con mayor intensidad?” Y concluye: “Nadie me dijo que dedicaría más tiempo a trabajar o ir a la oficina más horas. Todos dicen que dedicarían más espacio a las cosas que los hicieran felices: la familia, hijos y nietos, los amigos y a compartir con las personas que quiere”. No voy a dar las conclusiones del Padre Gallo, para no ser impreciso, pero las dejo al arbitrio del lector.

Cada quién es libre de pensar lo que quiera y si lo puede expresar, mucho mejor. Con el paso de los años, esa afirmación es más relevante, así resulte para algunos desentonada. La verdad es que hay una relación directamente proporcional entre edad y decir las cosas sin cuidarse tanto del qué dirán. Sin duda que es una ventaja para quienes hemos llegado a una etapa de la vida en la que queda menos años de vida que lo vivido, o mejor, se han vivido más de lo que restan por vivir.

No hay que amargarse o forzar la realidad, como también se debe tener la capacidad de reconocer que “lo hecho, hecho está”, por más que no se quiera. Y no hay que forzar la carrera por completar la tarea, la que siempre algunos consideramos insuficiente. La verdad es que eso les toca a quienes que vienen atrás.

Hay tendencias sociales de hoy que no se pueden ocultar y en Colombia se dan: el 75% de la población colombiana, tiene menos de 45 años, esto es 37,5 millones de compatriotas y nuestro presidente tiene 43 años, quien nos hace sentir orgullosos por su capacidad, decencia, honestidad y no contaminado de las mañas y vicios del siglo pasado. Colombia es un país joven y con un gran futuro, que en el neto deja un saldo favorable, incluso en esta pandemia, frente a otros como España, Italia y Estados Unidos, en donde la población mayor de 70 años puede estar ya por encima de 20 %. En Estados Unidos, hay casi 75 millones de personas mayores de 70 años, que hoy están recibiendo el coronavirus sin clemencia alguna.

Puede que los llamados millennials critiquen con dureza lo que hicimos los grandes (abuelitos o en esa transición) pero un día ellos llegarán a lo que somos, siendo protagonistas y con seguridad lo entenderán. Muchos de ellos están viviendo ahora la primera crisis de su vida, cuando a nosotros nos ha tocado varias, incluyendo las duras de Colombia de los años setenta, ochenta y noventa, en las que algunos de ellos estaban solo niños y no recuerdan nada.