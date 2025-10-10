Miguel Polo tras indagatoria por discriminación a víctimas de falsos positivos: “Vamos a seguir botando las mentiras a la basura”

Antes de las 2:00 p. m. de este viernes, 10 de octubre, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo llegó en camioneta blindada y acompañado de su esquema de seguridad al Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, para cumplir con la indagatoria que tiene a raíz de la investigación por discriminación que avanza en su contra en la Corte Suprema de Justicia.

Pero antes de ingresar a la diligencia liderada por el magistrado Misael Rodríguez, ponente de este caso, Polo Polo se encontró con un grupo de madres de víctimas de falsos positivos, quienes le reclamaron y rechazaron los actos del congresista a los afectados por uno de los capítulos más oscuros de la historia de Colombia.

“No nos representa”, “justicia”, “la memoria se respeta” y “las madres se respetan” fueron algunos de los mensajes que le llegaron al representante a la Cámara a su ingreso al Palacio de Justicia.

El representante por la circunscripción afro estuvo casi dos horas en diligencia con el magistrado Rodríguez y, a su salida, volvió a reafirmar la postura que tuvo ese 6 de noviembre de 2024, cuando lanzó a la basura varias botas que hacían parte de un acto simbólico de víctimas de falsos positivos.

“Vamos a seguir botando a la basura las mentiras, porque yo lo quise a botar a la basura es el relato. Porque aquí no podemos seguir permitiendo que sigan haciendo política con los muertos de este país. Ya basta de que utilicen la sangre de gente inocente para sacar beneficio y provecho político como lo ha hecho el Pacto Histórico”, dijo al finalizar la diligencia.

Ahora, el magistrado Misael Rodríguez deberá verificar las pruebas contra Polo Polo y el testimonio que dio en indagatoria para poder definir la situación jurídica del representante de la circunscripción afro, investigado por discriminación.

El propio congresista se grabó en un video mientras botaba a la basura las botas de las víctimas de falsos positivos, que hacían parte de un acto de víctimas de violencia que se desarrollaba en la plaza Rafael Núñez del Capitolio Nacional, una zona que queda entre el Congreso y la Casa de Nariño.