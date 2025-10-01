El representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, será investigado formalmente por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, después de que el senador Iván Cepeda y un colectivo de madres víctimas de falsos positivos lo denunciaran por un vergonzoso capítulo que protagonizó a finales del año pasado.

Desde la Corte Suprema informaron que se abrió investigación “por el delito de discriminación y determinó citarlo a indagatoria”.

La investigación está vinculada al video que subió a sus redes sociales el 6 de noviembre de 2024, en el que se le ve poniendo en bolsas de basura botas que “hacían parte de un acto de víctimas de la violencia que se encontraban en la Plaza Rafael Núñez del Capitolio Nacional”.

Este caso empezó después de que el senador de la coalición Pacto Histórico, Iván Cepeda, denunció al congresista de la circunscripción especial afro.