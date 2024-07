MinDefensa reconoció que nuevo cese al fuego se firmó con disidencias de Farc que se niegan a dejar la extorsión

Alias Calarcá

“Somos una guerrilla que nos llamamos el ejército del pueblo y nuestros planteamientos son muy grandes, verdaderamente de cambio. Y no se van a discutir en dos o tres días. Tal vez el presidente Petro tenga en su imaginación que se puede hacer, pero no lo acompaña el Gobierno que tiene”, dijo”, Calarcá.

“Este es un conflicto muy largo y sé que tengo un poquito más de la mitad de mi ciclo de vida. Tan fácil no va a ser. Para acabar con el hambre, la miseria, la desigualdad, el desempleo, eso tiene pelos. Que se apaguen las armas y se dejen a un ladito, que no se disparen, es otra cosa, pero que nosotros corramos a entregar las armas, no. Por lo menos en la agenda de nosotros no está eso”, añadió.