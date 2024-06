¿Morir o ganar?, el cara y sello de decenas de mercenarios colombianos que viajan a Ucrania a luchar una guerra ajena

No hay grupo o red social en el que se desenvuelvan los militares colombianos en retiro en los que no se hable de la oportunidad latente de viajar a Ucrania a luchar una de las guerras más grandes en este momento. Allí contratan a los militares experimentados de diferentes países, forma parte de su estrategia de defensa y esa se convierte en la manera más segura de salir, en este caso, de Colombia, de forma legal y experimentar qué es estar afuera y mandar dinero a su familia, que con el cambio a la moneda local termina siendo una propuesta tentadora.

Tan buena resulta ser la oferta que tiene conocimiento que soldados estando activos han decidido retirarse de la institución e irse a la guerra, “al otro lado del charco”. Llegar a Europa en esas condiciones no resulta ser tan descabellado, a pesar de las noticias que se han conocido en las que se habla de capturas por parte del Ejército Ruso y las muertes que se han registrado.

Uno de los uniformados que está haciendo tramite de retiro y que teme dar su nombre por represalias, asegura que lo que dice Barreras no es del todo cierto, que el principal anzuelo que tienen los ucranianos con los colombianos es que en Colombia no se sienten valorados. “Allá la gente trata a los colombianos como héroes. Cosa que hace rato no sentimos aquí. Nos tratan de asesinos, nos sentimos burlados por los grupos criminales y la falta de liderazgo y planeación de los comandantes si nos está convirtiendo en carne de cañón”, dice con un tono de decepción y agrega que son mejor remunerados quienes deciden viajar.