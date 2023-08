Exmilitares colombianos estarían emborrachándose en plena guerra entre Ucrania y Rusia

“Fue horroroso, porque hubo golpes, pero de todas maneras ellos dicen una versión aunque la verdad es que bajo los efectos del alcohol nada está bien. Acá se rige uno bajo un régimen que es igual al del Ejército Colombiano, no se debe tomar, ni fumar drogas nada de esa cuestión. Ellos llegaron a pelear con el comandante y el comandante no se iba a dejar”, dijo Chaca

Finalmente, se refirió a algunos videos de colombianos que criticaban a Ucrania asegurando que el país estaba estafando a los colombianos y no estaba pagando los salarios prometidos, algo que no era cierto según Camilo, “Ucrania no me quedó debiendo ni cinco centavos, son muy puntuales, la cuestión del pago y lo que es específicamente”.