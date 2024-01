Ni la mejor amiga ni el exnovio de Valentina Trespalacios aparecieron para declarar en el juicio contra John Poulos

Esto después de que los dos últimos testigos citados por la defensa de Poulos, Silvana Núñez, l a mejor amiga de Valentina; y Santiago Luna, el joven con el que la DJ tuvo un relación, no se hicieron presentes a la diligencia judicial programada para este lunes.

“No se encuentra presente el señor Santiago Luna, no obstante le había solicitado al despacho la conducción. Es un testigo importante para la defensa, su Señoría, toda vez que da cuenta de las circunstancias concomitantes a los hechos que están siendo investigados”, precisó el abogado del ciudadano estadounidense.

Poulos insiste en su inocencia

Desde una celda en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, el ciudadano estadounidense John Poulos, acusado del feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios, habla por primera vez del escabroso asesinato, las pruebas, su futuro y cuál es su estrategia de defensa. En entrevista con SEMANA, a pesar de la contundente evidencia en su contra, dice que es inocente, que no recuerda nada y asegura que así lo demostrará.

“Sí, estaba enamorado de Valentina. Cuando nos conocimos por primera vez, me pareció que tenía muy buena energía. La pasamos muy bien juntos y con el tiempo, a medida que nos íbamos conociendo más, me di cuenta de que teníamos vidas muy diferentes. Pero parecía que encajábamos muy bien el uno con el otro, y sí, estaba enamorado de ella”, dijo Poulos en la entrevista.

Lo que ocurrió en la madrugada del 22 de enero de 2023, según John Poulos, no lo recuerda. Solo tiene en la memoria lo que pasó antes, “mucha fiesta en poco tiempo”. El señalado feminicida asegura que dos días antes se encontró con Valentina en el apartamento, salieron a comer algo, volvieron y empezaron a consumir drogas.

“Solo recuerdo que era de día y había plena luz del sol; luego nos subimos al Uber para regresar al apartamento Kapadoccia. La verdad, no recuerdo el viaje en carro de vuelta, solo recuerdo despertarme por la mañana o creo que por la tarde todavía con mis zapatos puestos. Valentina y yo estábamos en la cama, todavía teníamos toda la ropa puesta. Yo tenía una resaca horrible, sé que Valentina también”, relató John Poulos.

En la tarde, de acuerdo con el norteamericano, se repitió el consumo de licor y drogas en el apartamento. Estaban solos. Lo que ocurrió después, dijo Poulos, no lo recuerda. Una amnesia que coincide con su estrategia de defensa, pero contraria a las pruebas obtenidas por la Fiscalía.

“La pasamos bien esa noche. Así que aquí estamos, al día siguiente, de fiesta otra vez. Fue mucha fiesta en poco tiempo y a partir de ahí no recuerdo exactamente lo que pasó. Los dos nos quedamos dormidos, es lo último que recuerdo”, resaltó en la entrevista. Lo que no respondió Poulos es justamente lo que reposa en el expediente en su contra como prueba de su presunta responsabilidad en el feminicidio.

De forma insólita, Poulos dijo que tiene las pruebas a su favor y que está seguro de demostrar su inocencia. El problema es que solo hasta ahora, afirmó, tuvo la oportunidad de contar su versión. “Lo que pasa es que mi versión de la historia y de lo que realmente sucedió no ha sido revelada a Colombia ni al mundo, pero pronto todos verán que soy la única persona que dice la verdad y tengo todas las pruebas”.

“En realidad, la mamá, el amigo, el dueño del club, el exnovio, todos están mintiendo. Colombia ha decidido negar mis derechos; por ejemplo, mi captura fue completamente ilegal y hay una lista de cosas y formas en que Colombia ha negado mis derechos, pero una de las más grandes es que no se me ha permitido presentar mis pruebas”, dijo el presunto feminicida.

“Cuando nos fuimos, acordamos que solo iríamos como amigos y en un punto ella me preguntó si pronto tendría sexo conmigo. Entonces, le dije que no soy ningún animal loco por el sexo o algo así, y que solo íbamos en plan de amigos”, explicó, contando cómo comenzó la relación con Valentina.

Según Poulos, acordaron tener una relación a distancia. Nueve meses después, John aterrizó de visita en Colombia, conoció a la familia de Valentina y pasaron algunos días juntos, en varios eventos exóticos, pero que calificó de normales. “Durante ese tiempo, casi siempre que estaba con Valentina consumíamos mucho tusi, tomábamos mucho alcohol y teníamos mucho sexo. Pero en general la relación fue, diría yo, una relación normal a largo plazo, no tuvimos realmente ningún problema”.

“Mi mensaje a su familia es que me siento completamente horrible por lo que pasó, desearía que no hubiera pasado. De hecho, desearía cambiar de lugar con Valentina, que yo estuviera muerto y ella viva. No pienso ni siento nada malo de su familia ni de nadie en Colombia”, dijo Poulos.