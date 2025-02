Nicolás Petro recibió dinero de alias el Hombre Marlboro cuando era diputado por el Atlántico. Así lo reveló la Fiscalía

“A la campaña no llegó absolutamente nada. Es lo único que puedo decir. Del caso no voy a hablar tanto. Eso lo vamos a hablar en la audiencia y ahí es donde vamos a demostrar, uno, la licitud de los recursos; dos, cómo malintencionadamente inflaron las cifras, y tres, que no hay delitos”, le dijo Nicolás Petro en entrevista exclusiva a SEMANA .

“La Fiscalía no ha dicho que es de origen ilegal, vuelvo y repito, no hay ni una sola coma en los dos millones de pruebas, de evidencias, ni una sola coma que la Fiscalía demuestre que la plata es ilícita; por eso es donde te digo, la plata no es ilícita, no hay enriquecimiento ilícito, no hay lavado de activos”, reseñó el exdiputado por el Atlántico.