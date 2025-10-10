Niños, niñas y adolescentes de Tumaco hacen un llamado a las autoridades para cuidar el medioambiente del municipio

Bajo la premisa de lograr un Tumaco limpio, justo y lleno de vida, niñas, niños y adolescentes de la Red Nacional de Participación Lideramos el Cambio se pusieron en la tarea de investigar, analizar y proponer soluciones desde su propia mirada. Como resultado, identificaron una problemática común: la contaminación extrema por residuos plásticos en los cuerpos de agua de Tumaco (playas, mares y puentes), una situación que evidencia la falta de sistemas eficaces de recolección y disposición de basura, acumulando desechos que ponen en riesgo su derecho a un ambiente sano y el bienestar de toda la comunidad.

En sus palabras, la falta de un sistema claro de recolección de residuos, la escasa educación ambiental y la ausencia de espacios para disponer correctamente la basura, han generado una emergencia silenciosa que urge ser atendida.

Es por esto que decidieron alzar sus voces, proponer ideas y hacer un llamado concreto a las autoridades locales (Alcaldía, Gobernación, Concejo, Aguas de Tumaco, Policía, Ejército, Guardacosta), a la comunidad educativa y a la población en general, para juntos lograr que se implementen leyes y recursos que faciliten la limpieza y la manutención de ríos, del mar y de los cuerpos de agua en el territorio.

Los jóvenes en Tumaco hacen un llamado a las entidades gubernamentales para implementar acciones contra el cambio climático en la región. | Foto: Cortesía Save The Children

Es así como el próximo jueves 16 de octubre lanzarán la campaña: A cuidar y reciclar porque Tumaco merece brillar en el hotel Colón, donde socializarán los diferentes productos creativos que crearon junto a un equipo creativo bajo la apuesta metodológica SHIFT, el viaje del cambio de Save the Children, donde a partir de sus propias experiencias, voces e ideas construyeron mensajes de incidencia y productos multimedia con los que buscan concientizar sobre la urgencia de cuidar el agua y actuar frente al cambio climático.

Fueron 32 niñas, niños y adolescentes que hicieron parte de este modelo pedagógico, quienes aprendieron a crear una campaña liderada por ellos y ellas para hacer incidencia y acelerar acciones de cambio por su derecho a un ambiente sano en su territorio. Crearon una canción original, una caja de herramientas digital con identidad visual y tipografía propia, afiches con mensajes clave, un mural colectivo, videos y contenido para redes sociales que serán socializados durante el evento.

“Podríamos contar con un espacio más limpio, pero con la ayuda de nuestra comunidad y de las autoridades, para así fomentar este espacio y mantener un ecosistema, además de preservar la riqueza biocultural de nuestro territorio” -Milagros*, 13 años, participante de la Red Nacional de Participación.

El evento que tendrá lugar de 9:00 a.m. a 12:30 m., estará dividido en dos partes, una en el Hotel Colón donde se llevará a cabo la presentación protocolaria de la campaña y la segunda en el parque Colón con la instalación de stands y actividades donde se espera que la comunidad participe de manera activa. Entre los invitados se encuentran autoridades locales, comunidad educativa y general como el ICBF, la Alcaldía, Gobernación, Corponariño, Aguas de Tumaco, Secretaría de Gobierno, Universidad Nacional, Econexión, Recompas, Raíces de Manglar, Fundación Fénix, entre otros actores del territorio.