Carnaval del Fuego de Tumaco 2026: fechas, horarios, eventos y todo lo que debe saber sobre esta celebración

Comienza la cuenta regresiva para celebrar el Carnaval del Fuego de Tumaco 2026, una de las festividades culturales más representativas del Pacífico colombiano, que se llevará a cabo del 12 al 17 de febrero, bajo el lema “La llama de la paz que nos une”.

Durante estos seis días de fiesta, tanto locales como visitantes podrán disfrutar de una agenda diversa que reúne expresiones culturales, artísticas y más actividades que transforman a esta población colombiana en un vibrante escenario lleno de color, música y tradición.

Así que si busca vivir una experiencia única que lo conecte con la esencia del Pacífico colombiano, a continuación encontrará la programación oficial de este evento, que arranca oficialmente el 8 de febrero con la tradicional Fiesta Blanca, un espacio en el que se conocen a las candidatas al reinado y que simboliza la unidad de una comunidad que busca su mejor representante.

Agenda oficial del Carnaval del Fuego 2026

Domingo 8 de febrero

Fiesta Blanca “La llama de la paz nos une”. Se realiza la presentación oficial de las candidatas al Reinado del Carnaval del Fuego 2026.

Se realiza la presentación oficial de las candidatas al Reinado del Carnaval del Fuego 2026. Lugar: Avenida Los Estudiantes.

Avenida Los Estudiantes. Hora: de 7:00 p. m. a 2:00 a. m.

Jueves 12 de febrero

Cariocazo Infantil. Las instituciones educativas de primaria dan inicio al carnaval con un espacio lleno de alegría, creatividad y participación estudiantil.

Las instituciones educativas de primaria dan inicio al carnaval con un espacio lleno de alegría, creatividad y participación estudiantil. Lugar: Avenida Los Estudiantes.

Avenida Los Estudiantes. Hora: de 8:00 a. m. a 12:00 m.

Viernes 13 de febrero

Noche Afro. Presentación de grupos culturales de música y danza tradicional.

Presentación de grupos culturales de música y danza tradicional. Lugar: Avenida Los Estudiantes.

Avenida Los Estudiantes. Hora: de 7:00 p. m. a 2:30 a. m.

Desfile de Apertura – Instituciones Educativas (Bachillerato). Estudiantes de secundaria recorren las principales calles de la ciudad con muestras artísticas y culturales.

Estudiantes de secundaria recorren las principales calles de la ciudad con muestras artísticas y culturales. Recorrido: Parque Colón – Avenida Los Estudiantes.

Colón – Avenida Los Estudiantes. Hora: de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Sábado 14 de febrero

Desfile Náutico del Carnaval del Fuego. Las candidatas al reinado recorren la bahía interna de la ciudad en balleneras.

Las candidatas al reinado recorren la bahía interna de la ciudad en balleneras. Recorrido: Puente El Pindo – Puente del Morro.

Puente El Pindo – Puente del Morro. Hora: de 1:00 p. m. a 4:30 p. m.

En horas de la noche se realizarán presentaciones de grupos y orquestas locales, nacionales e internacionales.

Lugar: Estadio Domingo Tumaco González

Estadio Domingo Tumaco González Hora: de 7:00 p. m. a 3:00 a. m.

Domingo 15 de febrero

Tarde de melómanos. Encuentro de amantes de la salsa tradicional y presentaciones artísticas.

Encuentro de amantes de la salsa tradicional y presentaciones artísticas. Lugar: Caballito Garcés.

Caballito Garcés. Hora: de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Elección y coronación de la Reina del Carnaval del Fuego 2026. Presentación de las candidatas y de artistas locales, nacionales e internacionales.

Presentación de las candidatas y de artistas locales, nacionales e internacionales. Lugar: Estadio Domingo Tumaco González.

Estadio Domingo Tumaco González. Hora: de 6:00 p. m. a 3:00 a. m.

Lunes 16 de febrero

Gran Desfile Central del Carnaval. Carrozas, comparsas, murgas, disfraces individuales, danzas típicas y grupos culturales recorrerán las principales calles de Tumaco, encabezados por la Reina y Virreina del Carnaval del Fuego 2026.

Carrozas, comparsas, murgas, disfraces individuales, danzas típicas y grupos culturales recorrerán las principales calles de Tumaco, encabezados por la Reina y Virreina del Carnaval del Fuego 2026. Recorrido: Principales calles de la ciudad: finaliza en el sector del Bajito.

Principales calles de la ciudad: finaliza en el sector del Bajito. Hora: de 1:00 p. m. a 5:30 p. m.

Martes 17 de febrero