Carnaval del Fuego de Tumaco 2026: fechas, horarios, eventos y todo lo que debe saber sobre esta celebración

Durante seis días, tanto locales como visitantes podrán disfrutar de una agenda diversa que reúne expresiones culturales, artísticas y más actividades.

Redacción Turismo
28 de enero de 2026, 12:08 p. m.
Carnaval del Fuego de Tumaco 2026.
Carnaval del Fuego de Tumaco 2026. Foto: Crédito: Alcaldía Distrital de Tumaco - Nariño / API

Comienza la cuenta regresiva para celebrar el Carnaval del Fuego de Tumaco 2026, una de las festividades culturales más representativas del Pacífico colombiano, que se llevará a cabo del 12 al 17 de febrero, bajo el lema “La llama de la paz que nos une”.

Durante estos seis días de fiesta, tanto locales como visitantes podrán disfrutar de una agenda diversa que reúne expresiones culturales, artísticas y más actividades que transforman a esta población colombiana en un vibrante escenario lleno de color, música y tradición.

Así que si busca vivir una experiencia única que lo conecte con la esencia del Pacífico colombiano, a continuación encontrará la programación oficial de este evento, que arranca oficialmente el 8 de febrero con la tradicional Fiesta Blanca, un espacio en el que se conocen a las candidatas al reinado y que simboliza la unidad de una comunidad que busca su mejor representante.

Agenda oficial del Carnaval del Fuego 2026

Domingo 8 de febrero

  • Fiesta Blanca “La llama de la paz nos une”. Se realiza la presentación oficial de las candidatas al Reinado del Carnaval del Fuego 2026.
  • Lugar: Avenida Los Estudiantes.
  • Hora: de 7:00 p. m. a 2:00 a. m.

Jueves 12 de febrero

  • Cariocazo Infantil. Las instituciones educativas de primaria dan inicio al carnaval con un espacio lleno de alegría, creatividad y participación estudiantil.
  • Lugar: Avenida Los Estudiantes.
  • Hora: de 8:00 a. m. a 12:00 m.

Viernes 13 de febrero

  • Noche Afro. Presentación de grupos culturales de música y danza tradicional.
  • Lugar: Avenida Los Estudiantes.
  • Hora: de 7:00 p. m. a 2:30 a. m.
  • Desfile de Apertura – Instituciones Educativas (Bachillerato). Estudiantes de secundaria recorren las principales calles de la ciudad con muestras artísticas y culturales.
  • Recorrido: Parque Colón – Avenida Los Estudiantes.
  • Hora: de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Sábado 14 de febrero

  • Desfile Náutico del Carnaval del Fuego. Las candidatas al reinado recorren la bahía interna de la ciudad en balleneras.
  • Recorrido: Puente El Pindo – Puente del Morro.
  • Hora: de 1:00 p. m. a 4:30 p. m.

En horas de la noche se realizarán presentaciones de grupos y orquestas locales, nacionales e internacionales.

  • Lugar: Estadio Domingo Tumaco González
  • Hora: de 7:00 p. m. a 3:00 a. m.

Domingo 15 de febrero

  • Tarde de melómanos. Encuentro de amantes de la salsa tradicional y presentaciones artísticas.
  • Lugar: Caballito Garcés.
  • Hora: de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.
  • Elección y coronación de la Reina del Carnaval del Fuego 2026. Presentación de las candidatas y de artistas locales, nacionales e internacionales.
  • Lugar: Estadio Domingo Tumaco González.
  • Hora: de 6:00 p. m. a 3:00 a. m.

Lunes 16 de febrero

  • Gran Desfile Central del Carnaval. Carrozas, comparsas, murgas, disfraces individuales, danzas típicas y grupos culturales recorrerán las principales calles de Tumaco, encabezados por la Reina y Virreina del Carnaval del Fuego 2026.
  • Recorrido: Principales calles de la ciudad: finaliza en el sector del Bajito.
  • Hora: de 1:00 p. m. a 5:30 p. m.

Martes 17 de febrero

  • Día del Agua y cierre del Carnaval. Jornada tradicional de integración comunitaria en diferentes sectores, con presentaciones artísticas y actividades culturales, especialmente en zonas rurales del distrito.
  • Lugar: Diferentes sitios de la zona rural.
  • Hora: de 2:00 p. m. a 12:00 a. m.

