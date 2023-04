“No es mi hijo, pirob… la casco”: las amenazas de un hombre en el Parque de la 93 que usa un bebé que no es suyo para la mendicidad, a periodista de SEMANA

Luego de varios días de seguimiento, se reveló el modus operandi de organizaciones dedicadas a utilizar menores de edad para explotarlos en la mendicidad, se corroboró en varios de los casos que no tienen ningún parentesco con los niños. Las zonas en las que más actúan son sectores exclusivos de Bogotá, como el Parque de la 93, cerca del Centro Comercial Andino y alrededor de clínicas y droguerías en barrios de estrato alto.

El área de Protección a la Infancia y Adolescencia busca desarticular estructuras dedicadas a la utilización de menores con fines de mendicidad en todo el país. - Foto: fsemana

Hay un hombre en particular que llama la atención porque aparece en todos los puntos estratégicos, testigos aseguran que la mayoría de las veces está con diferentes niños que presenta como sus hijos. Suele pedir ayuda económica, o en especie como pañales y leche (de los dos los más costosos del mercado).

En algunos de los casos el hombre que tiene una herida de arma blanca en el cuello reacciona de manera agresiva contra los transeúntes que pasan indiferentes a sus pretensiones. Una de las personas que habló con SEMANA manifiesta que amenazó con “chuzarlo”, si no le colaboraba. Habitantes del sector indican que los tienen atemorizados.

La Corte Constitucional expresa que la mendicidad no es delito ni una contravención, pero la utilización de menores para sacar provecho económico sin tener parentesco sí es penalizado.

A la sala de redacción han llegado múltiples quejas, luego de que se conoció el video en el que el mismo hombre aparece amenazando a una perista de la Revista SEMANA, al ser abordado por las autoridades en medio de la investigación periodística y quedar al descubierto que no tenía documentos que respaldaran su versión de que la pequeña a la que utilizaba para despertar la solidaridad de la comunidad en realidad no era su hija.

La periodista Angélica Barrera le pregunta: ¿Y los papeles del niño, los tienes? Y el contesta con insultos: Estúpida, hijue…. No tenemos ni p$t& mier... "

“¿No tiene los papeles del niño?”, le recalca ella. “No tenemos ni mierda pirob@”

“Pero si el niño es suyo?”, insiste la reportera “No es mío perr@”. Sin embrago, Barrera le recuerda que minutos antes él había presentado a la pequeña como su hijo. Y eso enfureció aún más al hombre señalado de explotar a menores que no son hijos suyos con fines económicos.

Ver video completo:

“Cayese pirob@ más bien. Ojalá me quiten el niño mija, de una vez se lo digo”, le deja claro que es una amenaza.

Periodista: “¿Me estás amenazando?”, y él sin reparo dice: “Sí, que quede en la cámara. Ojalá me lo quiten. Es un hecho conmigo, se va a acordar de mi palabra. Que conmigo es un hecho, así esté la policía, venga Petro, el que sea. Me quitan el niño y se va a acordar de mi”.

El hombre pide dinero con diferentes niños presentandolos como suyos - Foto: Semana

Pero las agresiones continuaron, incluso pese a estar rodeado de uniformados de la Policía pretendió violar el cerco de seguridad y corrió hacia la periodista para intentar golpearla. “Me hago dar duro por mi madre. Pero le pongo su cajaso pirob@. Estoy es apuñaleado, vea”, gritaba mientras mostraba la herida dando a entender que así soluciona sus problemas.

“Sí me va a matar máteme acá. Me hago matar, le hago un show acá, pirob@ pero le pego su cajaso. Llame al que quiera” seguía intimidando.

En video:

El hombre de 40 años fue capturado por la Policía porque al parecer estaría explotando al menor mediante la mendicidad, pues algunos testimonios recolectados en el lugar manifestaban que el iba frecuentemente allí pero con diferentes bebés. El coronel Juan Pablo Cubides Salazar Director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional manifestó que a través de sus grupos de Infancia y adolescencia en todo el territorio se ha adelantado 774 acciones de vigilancia y control con el fin de disuadir y neutralizar factores que los pongan en riesgo o vulneren sus derechos. Durante el año 2022 y en lo corrido del 2023 se han dejado bajo protección ante las autoridades a 438 niños - como el caso de la pequeña que estaba a las afueras de la Clinica Country.

a los que se les ha vulnerado alguno de sus derechos por sus padres y/o cuidadores. Asimismo, en el mismo periodo de tiempo se han capturado 46 personas quienes se demostró que obtenían beneficios, incluso económico en el ejercicio de la mendicidad de menores de edad con los cuales no tenían ningún parentesco.

Sin embargo, llama la atención que el caso del hombre que fue capturado en el norte de Bogotá, el fiscal decidió no proceder con detenerlo sino enviarlo para la casa porque no hubo un testigo que denunciara por miedo a retaliaciones, y pese a que la captura se dio en flagrancia. Lo que deja mucho que pensar, ¿Qué pasaría si a cualquier ciudadano lo sorprendieran pidiendo dinero con un niño que no es suyo?, muy seguramente arrancaría un proceso. El hombre quedó en libertad aún cuando hay videos en los que se evidencia amenazando al equipo periodístico y a quienes estaban en el lugar. Por su parte la menor permanece en protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) a la espera de que alguna de las mujeres llegue con los documentos que demuestren que es su madre. Este modelo de negocio delincuencial es una de las modalidades de la esclavitud infantil, por la que se viene luchando desde el 16 de abril de 1995.