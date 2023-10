“No es permisible que las guardias campesinas pretendan tomar control electoral en ningún territorio”, procuradora Margarita Cabello

PMC: En mi reciente conversación con nuestras fuerzas militares y de policía, percibí compromiso y determinación. Espero que no se pierda el rumbo. El gobierno sabe que debe cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales y no puede renunciar a ellas.

PMC: Una cosa es reunirse en el marco de la interinstitucionalidad diferentes actores de las entidades estatales y otra cosa muy distinta es lo que de esas reuniones se desprenda. En este caso particular, he sido enfática en manifestar que la función constitucional del Ministerio Público es defender el cumplimiento de la Ley y el Estado de Derecho y, por tanto, el Estado no se puede aliar con la ilegalidad para facilitar el ejercicio de la democracia.

PMC: Hay diferentes variables, y sí, para el país es de ingrata recordación la amenaza que se cierne hoy como en aquél entonces, sobre mandatarios, candidatos y poblaciones, pero este país tiene una tradición de respeto por la institucionalidad y de apoyo a nuestra fuerza pública que no se puede perder. Los procesos de negociación con grupos al margen de la ley no pueden afectar de ninguna manera la seguridad. Confiamos en que el Gobierno enfrente esos riesgos y cumpla con su deber de garantizar la seguridad de la jornada electoral.

PMC: El país me ha escuchado; la sociedad y las autoridades, sobre todo territoriales, nos han entregado información valiosa que ha logrado evitar muchas situaciones de peligro. Me he asegurado de estar muy atenta a cada situación, en cada territorio. He visitado las diferentes regiones en ejercicio de nuestra misionalidad, en un ciclo de foros sobre elecciones 2023, en los que revisamos los avances del proceso electoral. Desde inicios del calendario Electoral, venimos trabajando sin descanso en nuestra Comisión Nacional de Control Electoral que presido personalmente y nuestros 83 comités territoriales y, además, hemos asistido a todas las Comisiones de Seguimiento a los procesos electorales, sin excepción. Las instituciones destinatarias de nuestras recomendaciones, solicitudes, sugerencias y requerimientos, son en general receptivas. Excepcionalmente, algunos mandatarios de diverso orden han pretendido desconocer nuestras actuaciones y decisiones, pero afortunadamente, vivimos en un Estado de Derecho donde, al final, prima el respeto por las instituciones.