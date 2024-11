“No nos vamos a arrodillar”: director del Inpec se pronuncia tras explosión en inmediaciones de la institución penitenciaria en Bogotá

La explosión, que se registró sobre las 8:30 de la noche del miércoles, 20 de noviembre, no causó heridos ni daños materiales significativos, pero generó gran preocupación tanto en el Inpec como en la Policía.

“ Si fue o no un mensaje para el Inpec, no nos vamos a arrodillar ante ningún delincuente . Aquí la institucionalidad siempre va a prevalecer por encima de cualquier situación, y también la vida e integridad de los funcionarios. Si es un mensaje de manera hipotética, queremos decir que hay muchos funcionarios del Inpec que están trabajando de manera contundente”, detalló el director.

No se reportaron heridos. | Foto: Suministrada

Así fue la explosión

“Lo cierto es que este elemento cae sobre el establecimiento público (cafetería) El Solar, ahí sobre los ventanales hace los daños. Ahí hay un muro fuerte que contuvo hacia el lado derecho del mismo para no dañar los ventanales, pero hacia el sector del Inpec, daña unos ventanales. No hay heridos, no hay muertos, estamos recogiendo videos”, confirmó el brigadier general Daniel Gualdrón, comandante Policía Metropolitana de Bogotá.