“Usted solicitó a Olmedo López variar la oferta dirigida a Name a una suma en efectivo de tres mil millones de pesos, y a Calle, una suma de mil millones de pesos, dinero que sería obtenido de recursos de la contratación de la UNGRD, que Olmedo López dirigía. Con el fin de materializar el enriquecimiento ilícito, Carlos Ramón González acordó con el entonces director de la UNGRD que se reuniera con los parlamentarios Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, lo que efectivamente ocurrió”, explicó la Fiscalía.

Durante la audiencia, la Fiscalía reveló los audios con las declaraciones de los testigos en este escándalo y que enredan a Carlos Ramón González con el entramado de corrupción y la entrega de millonarios sobornos a congresistas, principalmente a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle.

“Cuando me reúno con el doctor Carlos Ramón González, él me da dos nombres: para el doctor Name, 60 mil, y para el doctor Calle, cerca de 10 mil como apoyo. Luego se cambia por tres mil y mil millones de pesos, y yo soy el encargado de darle la noticia al doctor Name… Era un acuerdo entre ellos con mi presencia. En las reuniones posteriores tenía que ver con el direccionamiento del doctor Carlos Ramón González”, dijo Olmedo López.