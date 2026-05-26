NACIÓN
Noviazgo estable no se considera unión marital de hecho: Corte Suprema
La Sala Civil en un reciente fallo explica las diferencias entre los dos tipos de unión. Esta es la historia.
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4 de enero de 2021 a las 1:32 p. m.
Fue noticia en el mundo la siguiente cifra: el doble chulito de WhatsApp acabó con 28 millones de noviazgos. Foto: 123RF
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