NACIÓN

Noviazgo estable no se considera unión marital de hecho: Corte Suprema

La Sala Civil en un reciente fallo explica las diferencias entre los dos tipos de unión. Esta es la historia.

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Redacción Semana
4 de enero de 2021 a las 1:32 p. m.
Fue noticia en el mundo la siguiente cifra: el doble chulito de WhatsApp acabó con 28 millones de noviazgos.
Fue noticia en el mundo la siguiente cifra: el doble chulito de WhatsApp acabó con 28 millones de noviazgos. Foto: 123RF
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