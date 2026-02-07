Nuevo temblor hoy en Colombia: se registra sismo en el Valle del Cauca: estos son los municipios cercanos al epicentro

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró varios movimientos sísmicos a lo largo del sábado 7 de febrero de 2026, todos de baja a moderada magnitud y sin reportes oficiales de daños materiales significativos ni de víctimas a nivel nacional.

Entre los movimientos telúricos se registró uno ocurrido a las 3:46 p. m., con una magnitud de 3,9 en la escala de Richter y cuyo epicentro se ubicó en un punto cercano al municipio de Bolívar, en el Valle del Cauca.

El sismo tuvo una profundidad de 127 kilómetros, con una latitud de 4,39° y una longitud de -76,29°.

Los municipios cercanos al sismo son Bolívar (Valle del Cauca), a 14 kilómetros; El Dovio (Valle del Cauca), a 14 kilómetros, y Trujillo (Valle del Cauca), a 20 kilómetros.

Además de ese temblor principal, se registraron otros movimientos durante el día, incluidos eventos más débiles en Fúquene, Cundinamarca, y registros menores con mayores profundidades, que probablemente no fueron ampliamente sentidos por la población.

La actividad sísmica registrada se enmarca dentro del contexto normal para Colombia, un país ubicado en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de varias placas tectónicas.

Sismos registrados en Colombia Foto: Getty Images

Pese a que algunos de estos sismos ocurrieron a profundidades intermedias, lo que puede reducir su percepción en superficie, el SGC mantiene activa la Red Sísmica Nacional para monitorear y reportar en tiempo real estos eventos en todo el territorio.

Esta red comprende cientos de estaciones instaladas tanto en la zona continental como en áreas volcánicas, lo que facilita un seguimiento constante de la actividad geológica.

Las autoridades y los especialistas recuerdan que fenómenos de este tipo son habituales en Colombia y que, en la actualidad, no existe una forma precisa de predecir sismos con antelación.

El Servicio Geológico Colombiano se encarga de informar sobre los eventos sísmicos más destacados del día Foto: SGC-Servicio Geológico Colombiano

Por tal motivo, las autoridades colombianas insisten en la prevención, preparación y reporte ciudadano a través de los canales oficiales para evaluar efectos locales y mejorar la respuesta comunitaria ante movimientos telúricos.