Obras del Coliseo Mayor de Manizales están al 13 % de cara a los Juegos Nacionales; Procuraduría inicia investigación por aparente retraso

La entidad de control está comprometida en determinar si se cumplieron o no las obligaciones contractuales, y si se actuó bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad. Para ello, se llevarán a cabo diversas pruebas con el objetivo de esclarecer la situación y garantizar que se tomen las medidas adecuadas.

Retrasos en escenarios en Pereira, algunas obras solo tienen 7 % de avance

“Inaudito. Me molesta. Hay un compromiso con la ciudadanía de esta región y del país, de que los Juegos se hagan con la decencia necesaria para que los ciudadanos puedan disfrutarlos. No es posible que estemos a mes y medio y me hablen de un 7 % de avance en una obra como esto”, dijo Margarita Cabello.