Ocho coroneles reconocieron ante la JEP participación en falsos positivos en el Huila entre 2005 y 2008

Con esta aceptación de responsabilidad toda la cúpula del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’, que fue imputada por la JEP, reconoció haber participado en la ejecución de un plan criminal para exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados con los grupos subversivos que delinquían en la región.

En la imputación por la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad se citó la existencia de 200 asesinatos, entre ellos 32 desapariciones forzadas, además de ocho tentativas de homicidio por parte de agentes activos del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’, el Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’, a la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 y a la IX Brigada.