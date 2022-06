Ojo: Bancolombia reportó fallas en algunos de sus servicios este lunes 6 de junio

Este lunes 6 de junio, a través de canales oficiales, Bancolombia, una de las entidades bancarias más grandes en el país, informó que ha estado presentando fallas en el servicio, luego de que varios usuarios se quejaran en las redes sociales por no poder ingresar a sus cuentas mediante la aplicación de la entidad bancaria.

“Hola. En estos momentos presentamos inconvenientes con algunos de nuestros canales. Estamos trabajando a toda máquina para su solución”, escribieron en un trino respondiendo a una de las quejas en la red social, confirmando que no eran problemas de internet o redes, sino que precisamente eran fallas de la entidad.

Y agregaron: “Te ofrecemos disculpas por los inconvenientes que esta situación te pueda generar. Gracias por tu comprensión”, afirmaron que están trabajando para arreglar las fallas, así como pidieron excusas a sus clientes por no poder atender las solicitudes.

@The_cervecero Hola. En estos momentos presentamos inconvenientes con algunos de nuestros canales. Estamos trabajando a toda máquina para su solución. Te ofrecemos disculpas por los inconvenientes que esta situación te pueda generar. Gracias por tu comprensión. — Bancolombia (@Bancolombia) June 6, 2022

Los usuarios recalcaron que estaban teniendo inconvenientes, además, para hacer transacciones con la tarjeta débito MasterCard, una de las más comunes y que, frecuentemente, algunos capitalinos utilizan para pagar, por ejemplo, el pasaje en el servicio de TransMilenio.

Por el momento, los usuarios en Twitter han comentado tanto la situación que Bancolombia se volvió tendencia en el país, con comentarios como “Raro que los usuarios de @Bancolombia hoy no podemos ni sacar plata, si hoy no es quincena.”, burlándose de la situación, y recalcando que no sería nada nuevo.

“¿Qué mal le hicimos a @Bancolombia para que cambiara de una app que funcionaba perfecto a una que a penas sirve?”. “Señores @Bancolombia ni la app ni la sucursal virtual personas está funcionando, como hasta que hora debemos seguir esperando para poder hacer nuestras transacciones”. “Yo no entiendo, ¿cómo pueden tener tanta plata y al mismo tiempo un servicio tan mediocre? @Bancolombia cuándo será que le invierten a la app y prestan un buen servicio?”, agregaron los usuarios en otros mensajes, afirmando que, a pesar de ser una de las entidades bancarias más posicionadas en el país, presentan varias fallas que a menudo limitan el actuar de sus clientes y no les permite continuar con sus transacciones.

Cuál será el récord de #bancolombia en línea? Me juego que menos de 24h. @Bancolombia cuándo podré utilizar mi dinero? pic.twitter.com/0sR0j3ZQFu — Javier Pérez (@Javiccs) June 6, 2022

Entre tanto, no solo los usuarios que utilizan las tarjetas o cuentas Bancolombia están registrando problemas, al parecer, aquellas personas que utilizan Nequi, aplicación que pertenecía a la entidad bancaria, también estarían presentando problemas para acceder a los servicios.

No pude hacer una recarga a Nequi porque como raro la plataforma caída. Pero si descontaron el dinero de la cuenta y no aparece en Nequi. ¿Me explican? @Bancolombia @Nequi pic.twitter.com/l2zaMncd4I — Fernando Borrero (@Sir_Bocadillo) June 6, 2022

Bancolombia recibió autorización para operar en Estados Unidos

Las autoridades regulatorias del mercado de valores en Estados Unidos otorgaron al Grupo Bancolombia las licencias para operar como comisionista de bolsa y asesor de inversiones en territorio norteamericano, específicamente desde la ciudad de Miami a partir de agosto de este año.

Con esta autorización, se da vía libre para que clientes actuales y potenciales de Bancolombia accedan a servicios que les permitirán gestionar mejor sus inversiones. Además, mediante esta operación, la entidad financiera aseguró que tendrá una oferta de valor en el mercado de capitales más amplio del mundo.

La operación en Miami de esta entidad financiera funcionará bajo el nombre Bancolombia Capital y complementa la estrategia de internacionalización del grupo, que ya tiene presencia en Centroamérica con banca personal, comercial y corporativa.

“Recibir la autorización de Financial Industry Regulatory Authority (Finra) y la Securities Exchange Commission (SEC) constituye un hito fundamental en la profundización de nuestra oferta de valor internacional. Esperamos iniciar nuestras operaciones de comisionista de bolsa y asesoría de inversiones a partir de agosto de este año”, señaló Mauricio Rosillo, vicepresidente Corporativo de Bancolombia.

Además, manifestó que “esta es una oferta que responde al llamado de nuestros clientes, que desean contar con su portafolio en el exterior respaldado en la solidez del Grupo Bancolombia”, pues ahora prestará servicios transaccionales de compra y venta de valores de renta fija y de renta variable internacional, fondos mutuos y acceso transaccional.