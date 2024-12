Petro no se retracta de sus acusaciones contra junta de Coosalud: “La ley no es para los de ruana”

El informe que presentó la Superintendencia de Salud, tras intervenir a la EPS Coosalud y en el que asegura haber encontrado operaciones financieras irregulares, que involucrarían a los familiares de los directivos, desató una tormenta que no da señales de amainar.

Este domingo 8 de diciembre, el mandatario les respondió a los directivos de la EPS, insistiendo en sus acusaciones y asegurando enfáticamente que no va a cambiar su posición. “No tengo nada de que retractarme. Las irregularidades en la EPS Coosalud deben investigarse penalmente. Un banco tomó 221.000 millones del erario trasladado por el gobierno para la salud de los afiliados de esa EPS, que el gerente había puesto irregularmente de fianza, y precisamente ese gerente de la empresa de salud se llevó con su empresa particular los dineros del préstamo del banco. Si la junta directiva de Coosalud va a reponer los dineros públicos perdidos, bienvenidos”, aseguró el mandatario.

En su publicación también agregó que “la justicia penal es la que debe decidir si los miembros de la junta directiva de Coosalud, no importa si son hermanos de expresidentes y exvicepresidentes, son inocentes o no. La ley no es para los de ruana”. Igualmente, anunció que pedirá que el Estado sea víctima en este proceso penal e indicará a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que asuma la defensa del interés de los afiliados a Coosalud y del interés público.