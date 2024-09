Petro se despachó en entrevista con CNN: habló sobre Pegasus, Venezuela y Gaza. Aquí los temas más impactantes

Petro se destapa sobre crisis política en Venezuela, tras robo electoral de Maduro: “Si no hay actas, no hay reconocimiento”

Así mismo, el mandatario respondió sobre el debate para elegir nuevo Procurador en Colombia: “ Yo tengo mucha preocupación con el tema Procuraduría porque fue la que me expulsó de la Alcaldía de Bogotá cuando fui elegido popularmente simplemente porque el procurador era fascista”.

El presidente Gustavo Petro se destapó en una entrevista con el periodista Juan Carlos López de CNN, sobre la crisis política que estalló en Venezuela, tras el robo electoral de Nicolás Maduro, dijo que “sin actas, no hay reconocimiento”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/AJsHmf65Jz

El comentario de Petro alude tanto a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que excluyó a María Corina Machado, la ganadora de las primarias de la oposición, del proceso electoral y al Gobierno “ porque un país bajo sanciones económicas no es libre para votar ”.

También señaló el jefe de Estado a CNN: “Ahora estamos más bien entrampados en lo que sigue, porque ante ese hecho tienes una oposición que se siente gobierno, pero no está en el gobierno y un gobierno que no dejó ver las actas, como usted bien dice, que no pueden legitimar las elecciones”.