Pico y placa en Bucaramanga para el lunes 5 de agosto de 2024: horarios y restricciones

Pico y placa en Bucaramanga para el lunes 5 de agosto de 2024

Excepciones

Según explica la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, las restricciones afectan a todos los vehículos de servicio particular y público, a excepción de los taxis, así como a vehículos oficiales, diplomáticos, consulares, de importación temporal y/o matrícula extranjera.

Por otro lado, a diferencia de otras ciudades en Colombia, en Bucaramanga la medida no solamente está vigente de lunes a viernes desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., sino que se extiende hasta los sábados en una franja que va desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.