Piedad Córdoba dejó plantados a los magistrados de la Corte Suprema; no se presentó a la versión libre por farcpolítica

En días anteriores, la defensa de Córdoba había enfilado una estrategia para que la magistrada Cristina Lombana no siguiera conociendo este expediente; esto advirtiendo que no le da las garantías, ya que tiene un marcado “sesgo político” en su contra que afectan el debido proceso, la legítima defensa y el acceso a la recta impartición de justicia. La petición va más allá y pide que se declare insubsistente a la togada, esto es, que la retiren de su cargo.

Lo que dijo Andrés Vásquez

“Cuando uno de los empresarios a los que ayudaba Córdoba para que les sacaran sus Cadivi le dijo que no podía seguir dándole dinero en efectivo en su apartamento, solicitó una empresa para transferir. Como hasta ese momento Piedad y sus hijos no habían creado la empresa y solo fue creada en mayo, Córdoba le pidió el favor a Álex Saab para que le prestara la cuenta de una empresa para que le depositaran a ella ahí y Álex le entregara el dinero en Colombia . Álex Saab le facilitó la misma empresa a la cual se le hizo el pago de la deuda de los tiquetes aéreos: Maquila textiles y confecciones”.

“Muchas gracias, Salomón, por la respuesta, ya le informé al amigo la situación, me dice que no entiende por qué no les han liquidado, pero lo tranquilicé diciéndole que haré seguimiento y que me comprometía a estarle informando de manera permanente cómo iba todo.