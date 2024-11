Por irregularidades en contrato para pruebas de VIH, fue condenado un gobernador en Magdalena. ¿De quién se trata?

El exmandatario auspició un proceso contractual que favoreció a un Instituto Prestador de Salud (IPS) que no estaba acreditado. | Foto: Suministrada

“Inicialmente, se estableció que el exmandatario permitió que fuera celebrado el contrato con un Instituto Prestador de Salud (IPS) que no estaba inscrito ante el Ministerio de Salud, que además había presentado una oferta comercial por encima de los precios de mercado, no contaba con personería jurídica ni experiencia mínima, infraestructura y solvencia financiera”, advirtió el ente acusador.

En el curso de la investigación, la Fiscalía logró determinar que la Gobernación ordenó el desembolso del 50% del valor del contrato y el dinero terminó en una cuenta bancaria distinta a la que registró la IPS, contratista. Posteriormente, el contrato se pagó, completo, pero las pruebas no se realizaron como estaba previsto en el mismo contrato

“En la fase de ejecución se ordenó el desembolso de un anticipo del 50% del valor del contrato. Este dinero fue consignado a una cuenta distinta a la registrada por el IPS. Finalmente, el contrato fue liquidado y pagado en su totalidad. Como sustento, se aportaron certificaciones que daban cuenta de la atención total de la población a beneficiar; sin embargo, 1.065 personas no fueron atendidas y de las 2.935 personas restantes se tomó una muestra aleatoria, la cual manifestó que nunca recibió el servicio”, dijo la Fiscalía.