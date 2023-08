¿Por qué tiembla tanto en Colombia? El Servicio Geológico explica la razón

¿Por qué está temblando tanto en Colombia?

No obstante, el SGC señala que la mayoría de esos movimientos no alcanzan una magnitud o intensidad relevante, por lo que muchas veces pasan desapercibidos.

Las réplicas

En ese sentido, explicó que al igual que el sismo principal, las réplicas no se pueden predecir. El director de Geoamenazas afirmó que las réplicas “van a estar reproduciéndose por mucho tiempo, incluso a veces semanas o meses, pero la mayoría de ellas no van a ser percibidas por las personas”.

¿Qué hacer si vive en un edifico alto?

El capitán enfatizó su idea señalando que es importante hacerse cerca de estructuras que puedan resistir la caída de elementos pesados. “Lo básico es movernos solo hasta que no sintamos que el sitio donde estamos se quede quieto. Si me muevo en un sitio en movimiento no voy a tener control de mi cuerpo. La idea es mantenerme quieto mientras el lugar donde me encuentre se siga moviendo”, añadió.