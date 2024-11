Presidente de la JEP explica demoras en la expedición de la sentencia contra los excomandantes de las Farc por secuestro

En su primera rueda de prensa, Ramelli manifestó que se han presentado cinco situaciones en este trámite. Hecho por el cual, pese a que los integrantes del Secretariado de las Farc aceptaron su responsabilidad no se ha emitido el fallo definitivo.

“Yo no me quiero comprometer con ningún plazo”, aseveró el magistrado. “En la vida judicial el proceso va marcando los tiempos, eso no depende de ningún juez. Las partes pueden seguir presentando recursos, e interviniendo. Ningún juez puede garantizar en Colombia cuándo va a salir una sentencia”.