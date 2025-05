Primicia | Epa Colombia deberá seguir en la cárcel El Buen Pastor. Juzgado negó petición para darle la detención domiciliaria

“Ya no está en un lugar seguro, no está en un lugar donde se sienta bien. Es terrible. Su situación de salud ha empeorado dramáticamente, la alimentación es pésima y tiene toda una serie de dificultades que son muy complicadas [...]. Estar en una cárcel es muy difícil, no come bien, no duerme bien, la piel se le ha deteriorado y se ha adelgazado terriblemente”, detalló el abogado penalista en el pódcast La red viral.