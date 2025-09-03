Suscribirse

Nación

Pronóstico del clima para este miércoles 3 de septiembre: Ideam advierte en qué regiones habrá más lluvias

El Ideam detalló los sectores que tendrán más probabilidad de lluvias durante el día.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

3 de septiembre de 2025, 12:07 p. m.
Alerta de lluvia fuerte en Colombia para el 22 de agosto: áreas en riesgo, según Ideam.
Alerta de lluvias en Colombia según el Ideam. | Foto: Agencia: 123rf

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), dio a conocer los pronósticos y alertas hidrometeorológicas vigentes para este miércoles 3 de septiembre de 2025.

De acuerdo con las condiciones meteorológicas, este día estará marcado por un cielo mayormente nublado a cubierto y en algunos casos precipitaciones moderadas a fuertes en sectores de la plataforma marítima y continental del Pacífico colombiano así como en áreas puntuales y aisladas de las regiones Caribe, Orinoquía, norte y centro de la Andina, y centro y oriente de la Amazonía.

Contexto: Clima en septiembre del 2025: Ideam responde cómo será el tiempo en las diferentes regiones del país

Por otro lado, se prevé que en el mar Caribe colombiano haya nubosidad variada que provocaría algunas lluvias locales, específicamente en la zona central y occidental del área.

Mientras que en gran parte de la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina las condiciones estarán mayormente secas, aunque no se descartan lloviznas y lluvias locales de variada intensidad, especialmente en el sector sur de la plataforma marítima del Archipiélago.

El Ideam pronostica un incremento importante de lluvias en el mes de marzo. Foto Jore Orozco / El País.
Se prevén condiciones variadas en el clima. | Foto: Jorge Orozco

Así las cosas, el Ideam detalló que los sectores que tendrán más probabilidad de lluvias son: Chocó, Valle del Cauca, occidente y norte de Cauca, norte de Nariño, occidente y norte de Antioquia, norte de Norte de Santander, norte y oriente de Vichada, oriente de Guainía, sur y oriente de Vaupés, así como en áreas puntuales del sur de Córdoba, sur de Sucre, centro y sur de Bolívar, sur de Magdalena, norte y centro de Cesar, sur de Santander, sur de Cundinamarca, y norte y oriente de Amazonas.

Por otro lado, el Bogotá experimentará variados climas donde en horas de la mañana prevalecerá el tiempo seco y una leve llovizna en sectores del oriente y sur de la capital.

Mientras que en la tarde, la capital podría presentar lluvias sectorizadas, principalmente en el norte, oriente y sur de la ciudad, así como también en horas de la noche.

Pronóstico en otras ciudades

Barranquilla: Durante gran parte de la jornada se prevé cielo entre parcial a mayormente nublado, con tiempo seco, y probabilidad de lluvias en horas de la tarde. (T. máx.: 32 °C).

Cartagena: Nubosidad variable, con posibles lloviznas en las primeras horas de la mañana y nuevamente en la tarde. (T. máx.: 31 °C).

Medellín: Se espera cielo entre parcial a mayormente nublado, con lloviznas o lluvias intermitentes a lo largo del día. (T. máx.: 28 °C).

  • Tunja: Predominará el tiempo seco con cielo entre parcial y mayormente nublado, aunque en la tarde podrían registrarse lloviznas o lluvias ligeras esporádicas. (T. máx.: 17 °C).
  • Bucaramanga: Condiciones mayormente nubladas con presencia de lloviznas y lluvias intermitentes, más intensas hacia la tarde y en la noche. (T. máx.: 27 °C).
  • Cali: Se prevé nubosidad variable, con probabilidad de lloviznas o lluvias esporádicas al final de la tarde y durante la noche. (T. máx.: 30 °C).

Encuentra aquí lo último en Semana

1. María Corina Machado lanza premonición contra Maduro tras operación militar de EE. UU.: “Cada día que pasa se cierra el cerco”

2. Trump ordena al Departamento de Defensa fortalecer las Fuerzas Armadas tras reunión entre Rusia y China

3. “Creen a la gente tonta”: trino de Katherine Miranda molestó a Petro por la nueva tributaria. Así respondió el presidente

4. Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal se estanca tras la etapa 11

5. Cayó instructor de ‘drones asesinos’ de las disidencias de las Farc en el Cauca

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pronóstico del climaPronóstico del tiempoIdeamLluvias en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.