Pronóstico del clima para este miércoles 3 de septiembre: Ideam advierte en qué regiones habrá más lluvias
El Ideam detalló los sectores que tendrán más probabilidad de lluvias durante el día.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), dio a conocer los pronósticos y alertas hidrometeorológicas vigentes para este miércoles 3 de septiembre de 2025.
De acuerdo con las condiciones meteorológicas, este día estará marcado por un cielo mayormente nublado a cubierto y en algunos casos precipitaciones moderadas a fuertes en sectores de la plataforma marítima y continental del Pacífico colombiano así como en áreas puntuales y aisladas de las regiones Caribe, Orinoquía, norte y centro de la Andina, y centro y oriente de la Amazonía.
Por otro lado, se prevé que en el mar Caribe colombiano haya nubosidad variada que provocaría algunas lluvias locales, específicamente en la zona central y occidental del área.
Mientras que en gran parte de la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina las condiciones estarán mayormente secas, aunque no se descartan lloviznas y lluvias locales de variada intensidad, especialmente en el sector sur de la plataforma marítima del Archipiélago.
Así las cosas, el Ideam detalló que los sectores que tendrán más probabilidad de lluvias son: Chocó, Valle del Cauca, occidente y norte de Cauca, norte de Nariño, occidente y norte de Antioquia, norte de Norte de Santander, norte y oriente de Vichada, oriente de Guainía, sur y oriente de Vaupés, así como en áreas puntuales del sur de Córdoba, sur de Sucre, centro y sur de Bolívar, sur de Magdalena, norte y centro de Cesar, sur de Santander, sur de Cundinamarca, y norte y oriente de Amazonas.
Por otro lado, el Bogotá experimentará variados climas donde en horas de la mañana prevalecerá el tiempo seco y una leve llovizna en sectores del oriente y sur de la capital.
Mientras que en la tarde, la capital podría presentar lluvias sectorizadas, principalmente en el norte, oriente y sur de la ciudad, así como también en horas de la noche.
Pronóstico en otras ciudades
Barranquilla: Durante gran parte de la jornada se prevé cielo entre parcial a mayormente nublado, con tiempo seco, y probabilidad de lluvias en horas de la tarde. (T. máx.: 32 °C).
Cartagena: Nubosidad variable, con posibles lloviznas en las primeras horas de la mañana y nuevamente en la tarde. (T. máx.: 31 °C).
Medellín: Se espera cielo entre parcial a mayormente nublado, con lloviznas o lluvias intermitentes a lo largo del día. (T. máx.: 28 °C).
- Tunja: Predominará el tiempo seco con cielo entre parcial y mayormente nublado, aunque en la tarde podrían registrarse lloviznas o lluvias ligeras esporádicas. (T. máx.: 17 °C).
- Bucaramanga: Condiciones mayormente nubladas con presencia de lloviznas y lluvias intermitentes, más intensas hacia la tarde y en la noche. (T. máx.: 27 °C).
- Cali: Se prevé nubosidad variable, con probabilidad de lloviznas o lluvias esporádicas al final de la tarde y durante la noche. (T. máx.: 30 °C).