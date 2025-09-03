El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), dio a conocer los pronósticos y alertas hidrometeorológicas vigentes para este miércoles 3 de septiembre de 2025.

De acuerdo con las condiciones meteorológicas, este día estará marcado por un cielo mayormente nublado a cubierto y en algunos casos precipitaciones moderadas a fuertes en sectores de la plataforma marítima y continental del Pacífico colombiano así como en áreas puntuales y aisladas de las regiones Caribe, Orinoquía, norte y centro de la Andina, y centro y oriente de la Amazonía.

Por otro lado, se prevé que en el mar Caribe colombiano haya nubosidad variada que provocaría algunas lluvias locales, específicamente en la zona central y occidental del área.

Mientras que en gran parte de la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina las condiciones estarán mayormente secas, aunque no se descartan lloviznas y lluvias locales de variada intensidad, especialmente en el sector sur de la plataforma marítima del Archipiélago.

Se prevén condiciones variadas en el clima. | Foto: Jorge Orozco

Así las cosas, el Ideam detalló que los sectores que tendrán más probabilidad de lluvias son: Chocó, Valle del Cauca, occidente y norte de Cauca, norte de Nariño, occidente y norte de Antioquia, norte de Norte de Santander, norte y oriente de Vichada, oriente de Guainía, sur y oriente de Vaupés, así como en áreas puntuales del sur de Córdoba, sur de Sucre, centro y sur de Bolívar, sur de Magdalena, norte y centro de Cesar, sur de Santander, sur de Cundinamarca, y norte y oriente de Amazonas.

Por otro lado, el Bogotá experimentará variados climas donde en horas de la mañana prevalecerá el tiempo seco y una leve llovizna en sectores del oriente y sur de la capital.

Mientras que en la tarde, la capital podría presentar lluvias sectorizadas, principalmente en el norte, oriente y sur de la ciudad, así como también en horas de la noche.

Pronóstico en otras ciudades

Barranquilla: Durante gran parte de la jornada se prevé cielo entre parcial a mayormente nublado, con tiempo seco, y probabilidad de lluvias en horas de la tarde. (T. máx.: 32 °C).

Cartagena: Nubosidad variable, con posibles lloviznas en las primeras horas de la mañana y nuevamente en la tarde. (T. máx.: 31 °C).

Medellín: Se espera cielo entre parcial a mayormente nublado, con lloviznas o lluvias intermitentes a lo largo del día. (T. máx.: 28 °C).