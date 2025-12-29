Pronóstico del Ideam: así estará el clima en Colombia este lunes 29 de diciembre

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, presentó este lunes el resumen de pronósticos y alertas hidrometeorológicas para el inicio de la última semana del año.

Según la entidad, en las últimas horas se han presentado condiciones secas sobre gran parte del territorio nacional, especialmente en las regiones Caribe, Andina, Orinoquía, Pacífico sur y centro de la Amazonía.

De igual forma señaló que sobre el suroriente y noroccidente del territorio nacional, así como en zonas puntuales del piedemonte amazónico han tenido lugar lluvias de diversas intensidades, especialmente hacia los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guainía, Putumayo, Chocó y Antioquia En el área insular del Caribe colombiano se han dado condiciones secas con escasa nubosidad.

Tiempo húmedo en algunas horas de la mañana. Foto: @BogotaTransito

Cómo será el clima este 29 de diciembre

Para este lunes, inicio de semana, se esperan condiciones principalmente secas en extensas zonas de las regiones Caribe y Andina, así como en parte del centro y piedemonte de la Orinoquía y Amazonía.

También se presentarán precipitaciones con posible actividad eléctrica sobre áreas dispersas del oriente de la Amazonía y oriente de la Orinoquía.

Ideam reportó tiempo nublado en varias zonas del país. Foto: @BogotaTransito

El pacífico y noroccidente de la región Andina también verán fenómenos de lluvia. Los mayores acumulados de lluvia son pronosticados sobre parte de los departamentos de:

Amazonas, Vaupés, Caquetá, Guainía, Vichada, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Antioquia. Sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén condiciones mayormente secas con nubosidad variada.

Cielo nublado y tiempo seco en Bogotá

En horas de la mañana se espera cielo entre mayor a parcialmente nublado y predominio de tiempo seco generalizado sobre la ciudad. En horas de la tarde, se espera persistan las condiciones de cielo parcialmente nublado sin precipitaciones pronosticadas, estado del tiempo atmosférico que se espera se mantenga en horas de la noche.

Durante la noche se espera predomine el tiempo seco en Bogotá. No se descartan lloviznas en el oriente de la ciudad.

Pronóstico para ciudades de Colombia

Barranquilla: Durante el día de hoy se prevé predominio de tiempo seco, con cielos mayormente despejados. (T. máx.: 32 °C).

Cartagena: Se esperan condiciones secas, con cielo ligeramente nublado a lo largo del día. (T. máx.: 33 °C).

Medellín: Se prevé una jornada seca generalizada, con cielos entre ligera a parcialmente nublados (T. máx.: 28 °C).

Tunja: Se pronostica tiempo seco generalizado durante todo el día, con escasa nubosidad asociada (T. máx.: 19 °C).

Bucaramanga: Condiciones mayormente secas son previstas durante toda la jornada, con cielos entre ligera a parcialmente nublados (T. máx.: 28 °C).

Cali: Posterior a una mañana despejada, se espera incremento de nubosidad y posibles lloviznas ligeras en horas de la tarde (T. máx.: 30 °C).