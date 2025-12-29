NACIÓN

Pronóstico del Ideam: así estará el clima en Colombia este lunes 29 de diciembre

Entérese si necesitará sacar la sombrilla para este inicio de semana.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
29 de diciembre de 2025, 12:48 p. m.
Ideam, pronóstico del clima para este lunes
Ideam, pronóstico del clima para este lunes Foto: Getty Images

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, presentó este lunes el resumen de pronósticos y alertas hidrometeorológicas para el inicio de la última semana del año.

Según la entidad, en las últimas horas se han presentado condiciones secas sobre gran parte del territorio nacional, especialmente en las regiones Caribe, Andina, Orinoquía, Pacífico sur y centro de la Amazonía.

De igual forma señaló que sobre el suroriente y noroccidente del territorio nacional, así como en zonas puntuales del piedemonte amazónico han tenido lugar lluvias de diversas intensidades, especialmente hacia los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guainía, Putumayo, Chocó y Antioquia En el área insular del Caribe colombiano se han dado condiciones secas con escasa nubosidad.

Fuertes lluvias en la tarde del domingo, 30 de noviembre, en Bogotá.
Tiempo húmedo en algunas horas de la mañana. Foto: @BogotaTransito

Cómo será el clima este 29 de diciembre

Para este lunes, inicio de semana, se esperan condiciones principalmente secas en extensas zonas de las regiones Caribe y Andina, así como en parte del centro y piedemonte de la Orinoquía y Amazonía.

Cúcuta

Policía fue asesinado en Norte de Santander: iba en su carro después de un partido de fútbol y sicarios le dispararon

Nación

Comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia se despide de la institución y anuncia su retiro: “Hoy concluye mi misión”

Nación

Cárcel para hombres señalados de engañar a extranjeros por ‘apps’ de citas para robarlos: habrían matado a un ruso en Cartagena

Nación

Estudiantes de medicina saldrán a las calles para exigir al Gobierno de Petro que cumpla la reforma laboral: habrá plantón nacional

Nación

Expertos advierten sobre los principales retos que tendrá la nueva cúpula militar en un año electoral clave para Colombia

Nación

Defensoría del Pueblo alerta por recorte presupuestal y la falta de pago a más de 4.000 contratistas

Nación

Tragedia en Palmira: niña de cuatro años murió tras caer de un caballo en un restaurante campestre

Regionales

Alcaldes de la Provincia de Oriente reiteran llamado al Gobierno para cumplir compromiso de vía alterna al Llano

Confidenciales

“La polarización debe ser abandonada en un país que busca la democracia”: presidente de la Corte Suprema de Justicia

Noticias Estados Unidos

¿Su bebé dejará de ser estadounidense? Esto decidió un juez sobre la orden de Trump

También se presentarán precipitaciones con posible actividad eléctrica sobre áreas dispersas del oriente de la Amazonía y oriente de la Orinoquía.

Fuertes lluvias en la tarde del domingo, 30 de noviembre, en Bogotá.
Ideam reportó tiempo nublado en varias zonas del país. Foto: @BogotaTransito

El pacífico y noroccidente de la región Andina también verán fenómenos de lluvia. Los mayores acumulados de lluvia son pronosticados sobre parte de los departamentos de:

Amazonas, Vaupés, Caquetá, Guainía, Vichada, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Antioquia. Sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén condiciones mayormente secas con nubosidad variada.

Cielo nublado y tiempo seco en Bogotá

En horas de la mañana se espera cielo entre mayor a parcialmente nublado y predominio de tiempo seco generalizado sobre la ciudad. En horas de la tarde, se espera persistan las condiciones de cielo parcialmente nublado sin precipitaciones pronosticadas, estado del tiempo atmosférico que se espera se mantenga en horas de la noche.

Durante la noche se espera predomine el tiempo seco en Bogotá. No se descartan lloviznas en el oriente de la ciudad.

Pronóstico para ciudades de Colombia

Barranquilla: Durante el día de hoy se prevé predominio de tiempo seco, con cielos mayormente despejados. (T. máx.: 32 °C).

Cartagena: Se esperan condiciones secas, con cielo ligeramente nublado a lo largo del día. (T. máx.: 33 °C).

Medellín: Se prevé una jornada seca generalizada, con cielos entre ligera a parcialmente nublados (T. máx.: 28 °C).

Tunja: Se pronostica tiempo seco generalizado durante todo el día, con escasa nubosidad asociada (T. máx.: 19 °C).

Bucaramanga: Condiciones mayormente secas son previstas durante toda la jornada, con cielos entre ligera a parcialmente nublados (T. máx.: 28 °C).

Cali: Posterior a una mañana despejada, se espera incremento de nubosidad y posibles lloviznas ligeras en horas de la tarde (T. máx.: 30 °C).

Mas de Nación

Este fue el uniformado asesinado en las últimas horas.

Policía fue asesinado en Norte de Santander: iba en su carro después de un partido de fútbol y sicarios le dispararon

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, junto a la cúpula militar y de Policía.

Comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia se despide de la institución y anuncia su retiro: “Hoy concluye mi misión”

Estos son los hombres involucrados en los robos.

Cárcel para hombres señalados de engañar a extranjeros por ‘apps’ de citas para robarlos: habrían matado a un ruso en Cartagena

Paro Nacional marcha pacífica estudiantes enfermería y medicina

Estudiantes de medicina saldrán a las calles para exigir al Gobierno de Petro que cumpla la reforma laboral: habrá plantón nacional

Pese al clima asoleado, se espera la presencia de lluvias esporádicas acompañadas de fuertes vientos

Pronóstico del Ideam: así estará el clima en Colombia este lunes 29 de diciembre

El nuevo comandante del Ejército Nacional, Royer Gómez Herrera; el comandante general de las FF.MM., Hugo Alejandro López Barreto; y el comandante de la Fuerza Aeroespacial, Carlos Fernando Silva Rueda.

Expertos advierten sobre los principales retos que tendrá la nueva cúpula militar en un año electoral clave para Colombia

La Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín Ortiz, gesticula mientras habla durante una entrevista con AFP en la sede de la Defensoría en Bogotá el 6 de octubre de 2025.

Defensoría del Pueblo alerta por recorte presupuestal y la falta de pago a más de 4.000 contratistas

Niña de 4 años murió en un restaurante del Valle tras caer de un caballo durante un paseo.

Tragedia en Palmira: niña de cuatro años murió tras caer de un caballo en un restaurante campestre

Algunas regiones de Perú son más propensas a estos movimientos telúricos.

Domingo movido en Colombia: múltiples sismos han sacudido al país este 28 de diciembre

Joven fue apuñalado por otro adolescente en Carmen de Viboral, Antioquia, cuando jugaban baloncesto. Foto Gettyimages.

Grave hecho de violencia en Medellín: hombre armado irrumpió en una vivienda y atacó a varias personas durante una reunión familiar

Noticias Destacadas