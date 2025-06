Puertas secretas, debilidades, fuga y peligros, detalles de la audiencia contra Carlos Ramón González por el escándalo en la UNGRD

“Lo que sí me dejó era para qué era la plata, que era para la campaña de la hija de Iván Name, que a ella había sacarla al Concejo de Bogotá. Yo me sentía como una… como sacando plata de un partido del que uno no es, pero bueno… era para la hija de Name y los temores: se imagina Olmedo si la hija del presidente del Senado no queda elegida concejal”, dijo Olmedo López en su declaración con la Fiscalía.